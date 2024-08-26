小鵬汽車控股股東增加持股
2024年08月26日 08:05
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小鵬汽車(09868)宣布，聯合創始人、執行董事、董事長、首席執行官兼控股股東何小鵬於8月21日至23日，已於公開市場(i)購買公司合共100萬股A類普通股，平均價為每股A類普通股27.13元，及(ii)通過由其全資擁有的Galaxy Dynasty Limited購買公司合共141.99萬股美國存託股，平均價為每股美國存託股7.02美元。
緊接收購事項後，(i)Galaxy Dynasty持有公司141.99萬股美國存託股，及(ii)何小鵬於Simplicity Holding Limited所持有的公司3.27億股B類普通股及220萬股美國存託股、 Respect Holding Limited 所持有的公司2,100萬股B類普通股、Galaxy Dynasty所持有的141.99萬股美國存託股以及其本人所直接持有的100萬股A類普通股中擁有權益，合共相當於公司已發行股本總額約18.8%。
董事會認為收購事項顯示何小鵬對公司前景及增長潛力充滿信心，以及其對公司之長期承諾。何小鵬亦告知公司，其計劃進一步增加其於公司的持股。