小鵬汽車控股股東增加持股

緊接收購事項後，(i)Galaxy Dynasty持有公司141.99萬股美國存託股，及(ii)何小鵬於Simplicity Holding Limited所持有的公司3.27億股B類普通股及220萬股美國存託股、 Respect Holding Limited 所持有的公司2,100萬股B類普通股、Galaxy Dynasty所持有的141.99萬股美國存託股以及其本人所直接持有的100萬股A類普通股中擁有權益，合共相當於公司已發行股本總額約18.8%。

董事會認為收購事項顯示何小鵬對公司前景及增長潛力充滿信心，以及其對公司之長期承諾。何小鵬亦告知公司，其計劃進一步增加其於公司的持股。