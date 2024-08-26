日圓版套息交易崩盤後 人幣版彈起 基於一個原因...

外媒報道，日本央行加息使日圓彈升，引發日圓套息交易崩盤，專家認為，由於中國人民銀行保持鴿派的貨幣政策，人民幣套息交易會更具靈活性。

由於日圓版套息交易崩盤，加劇風險資產的拋售，加拿大皇家銀行認為，借入人民幣來購買高收益資產的交易將更具靈活性。該行駐新加坡亞洲貨幣策略主管Alvin T. Tan表示，沽空人民幣兌一籃子新興市場貨幣仍合理，原因是在央行試圖放寬政策時，讓貨幣走升將是自相矛盾。他又指，內地經濟仍在困境中掙扎，外界普遍料人行未來幾個月會進一步放寬貨幣政策。

數據顯示，本季迄今，借入人民幣來投資一籃子8種新興市場貨幣的利差交易，回報率為0.5%，如果改成借入日圓來交易則勁跌約7%。

紐約銀行駐香港高級亞太市場策略師Wee Khoon Chong指，人民幣套息交易吸引投資者的原因眾多。「當市場波動減弱時，離岸人民幣流動性保持充裕，可能會令投資者對人民幣套息交易難以抗拒。」

不過，人民幣及日圓套息交易之間存在根本上的差異。人民幣不能完全自由兌換，當局限制外匯流入及流出。與日圓相比，人民幣套息交易的規模自然會受到限制。