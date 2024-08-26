李偉傑：港股繼續反覆向上 蘋概股仍可看高一線
2024年08月26日 11:29
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華盛證券財富管理部董事李偉傑表示，美國聯儲局主席鮑威爾強烈暗示9月開始減息，美股上周五(23日)做好。雖然恒指未必能跟足外圍升勢，但減息預期升溫，料對港股有正面幫助。尤其是高息中特估，在低息環境下有望重獲資金青睞。走勢上，恒指現時處於8月初上升軌，上方阻力在18,100點，除非跌穿17,400點支持，否則反覆向上格局未變。不過，他提醒短期宜留意重磅內銀股業績，或會左右大市表現。
國產遊戲《黑神話：悟空》上周推出後在全球大熱，有消息騰訊控股(00700)持有其開發公司5%股權。李指出，消息未必可帶動騰訊股價表現，但其中期業績好過預期，且公司積極回購，股價短期有望上試380元。不過，由於新遊戲研發仍未有進一步消息，後市上升動力不足，中線目標400元關仍阻力重重。
有指蘋果公司計劃在9月10日舉行今年最大規模的產品發布會。李偉傑認為，蘋果概念股早前已炒過一輪，舜宇光學(02382)、丘鈦科技(01478)、高偉電子(01415)及瑞聲科技(02018)中期業績不俗，加上可受惠AI概念，估值仍有提升空間，板塊今年仍值得看高一線。不過，相關股份由低位反彈不少，不妨待調整至10天線再考慮。