李偉傑：港股繼續反覆向上　蘋概股仍可看高一線

華盛證券財富管理部董事李偉傑表示，美國聯儲局主席鮑威爾強烈暗示9月開始減息，美股上周五(23日)做好。雖然恒指未必能跟足外圍升勢，但減息預期升溫，料對港股有正面幫助。尤其是高息中特估，在低息環境下有望重獲資金青睞。走勢上，恒指現時處於8月初上升軌，上方阻力在18,100點，除非跌穿17,400點支持，否則反覆向上格局未變。不過，他提醒短期宜留意重磅內銀股業績，或會左右大市表現。