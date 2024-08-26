波蘭次季狂掃黃金　目標佔儲備兩成　與印度並列最大買家

外媒報道，今年第二季波蘭央行加大購買黃金的力度，與印度並列成為最大的央行黃金買家。報道引述波蘭國家銀行行長Adam Glapinski指，央行將繼續買金，目標是令貴金屬佔儲備20%，目前佔14.7%。

世界黃金協會數據顯示，波蘭央行上季買入約19噸黃金。Conotoxia市場分析師Grzegorv Dróżdż表示，截至今年第二季底，波蘭的黃金儲備增至377.4噸。

報道指，各國央行增加黃金儲備，主要原因之一是能夠充分實現儲備多元化，以抵禦宏觀經濟不確定性及地緣政治衝擊。以經濟及地緣政治波動而言，當貨幣及其他資產價格可能波動，黃金被視為避險資產及通脹對沖工具。此外，央行也會買入更多黃金，以幫助本國減少依賴美元等全球主導貨幣。

對受政策風險影響較小的國家來說，黃金可以作為具價值的抵押品及政策工具。在某些情形下，黃金更可協助面臨制裁的國家如俄羅斯，以維持流動性及預防其他融資手段被封鎖。

除波蘭及印度，土耳其央行也持續大量購買黃金，今年第二季增加15噸黃金儲備，年初至今已買入45噸黃金。另外，約旦、卡塔爾、俄羅斯、烏茲別克、吉爾吉斯、伊拉克及捷克等多國央行也在第二季買入大量黃金。

根據世界黃金協會的數據，今年第二季全球央行對黃金需求達到183噸、年增6%，累計上半年淨購買量達483噸，按年增5%。

然而，今年第二季不包括場外交易(OTC)投資的全球黃金需求按年減少6%至929噸，Dróżdż指，其下降的主因是金價高漲，金飾購買量減少19%。