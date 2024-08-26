香港幾時有？澳洲新例准打工仔放工後合理失聯

外媒報道，澳洲周一(26日)起推出新法，確保打工仔享有「斷聯權」(Right-to-disconnect)，只要情況合理，下班後可以不必回覆上司的工作電話、電郵及短訊，防止變相加班。

新例意味，大多數情形下，僱主不得懲處下班時段拒絕讀取或回應聯繫的員工，除非是緊急情況及不固定工時的工作，惟員工依然可以在合理情況下拒絕回覆。合理與否將由平等工作委員會(Fair Work Commission)判定，委員會進行判定時，須考慮員工在辦公室的作用、個人情況及聯繫的方式及原因。

委員會作出裁定後，違反命令的企業最高可被罰9.4萬澳元(逾49萬港元)罰款，至於違反命令的員工將被罰最高1.9萬澳元(約10萬港元)。

不過，澳洲僱主組織澳洲工業總會(Australian Industry Group)認為，新例的應用方式不明確，對僱主及員工都造成困擾，並指工作將變得欠缺彈性，進而導致經濟放緩。

澳洲斯威本理工大學(Swinburne University of Technology)副教授John Hopkins指，在數碼科技面世之前，並沒有公私不分的問題，打工仔下班就回家，直至翌日回到辦公室前，都不會有聯繫，不過如今，在工作時間以外收發電郵、短訊及電話在全球已成為常態，甚至在假期也是如此。

智庫澳洲協會去年進行的民調顯示，澳洲人去年平均無收取人工而加班達281小時，該協會估計，上述勞動力的貨幣價值達1,300億澳元(約6,866億港元)。