廁所也拍賣？市區地下獨立「洗手間」開呢個價推拍...

香港「磚頭」有價，另類物業如天台、樓梯底都有人買，就連廁所都推出市場拍賣，位置坐落市區，開價36萬港元，僅五分之一個車位的價錢。

該物業為旺角通菜街及旺角道交界的寶安大廈地下D廁所，實用面積僅25方呎，屬業主盤，由黃開基拍賣行推拍，開拍平均呎價約14,440元。該行指，物業位於後巷位置，沒有提供銀行估價。

有市場人士指出，上述屬市場罕有同類放盤，以往放售的廁所大多位於商場內，鮮有在地下位置。

該最新推拍的廁所佔有該大廈部分業權份數，同時，大廈樓齡亦有近60年歷史，具收購購重建潛力，料可吸引投資者，而物業亦可租予食肆使用，以賺取租金。

過往有不少經典另類物業拍賣。2012年南區赤柱大街海天別墅的地下前後門樓梯底，推出市場拍賣，面積分別約28方呎及不足10方呎，屬非住宅用途，部分由看更使用，當時開價9萬元，未獲承價而收回。據悉，其後物業由業主立案法團以近11萬元購入。

亦有個別另類物業更以理想價售出。2016年時，北角半山雲峰大廈地庫一個已空置的空間，為兒童遊樂場用途，屬法院令及不提供樓契，面積約26,260方呎，當年開價僅70萬元，最終被搶高至2,780萬元賣出，較拍賣價高出約38.7倍，呎價約1,059元。