IBM徹底關閉中國研發部門　「無預警式」裁逾千人

內媒報道指，從IBM中國方面確認，IBM將徹底關閉中國研發部門，涉及員工數量超過1,000人。IBM中國在聲明中稱，「IBM會根據需要調整運營，為客戶提供最佳服務，這些變化不會我們影響為大中華區客戶提供支持的能力。」

聲明又提到，「中國企業，尤其是民營企業，愈來愈重視抓住混合雲和人工智能(AI)技術帶來的機遇，而IBM在中國的本地戰略重點則是利用我們在技術和諮詢方面的豐富經驗，組建具備相應技能的團隊，幫助中國客戶共創符合他們需求的解決方案。」

IBM強調未來將轉向服務中國的民營企業以及部分在中國的跨國企業，但據內媒了解，金融、能源等關鍵領域的大型國企才是IBM過去最重要的大客戶。

中國曾是IBM在美國本土以外業務架構最完善的市場，此次研發部門關閉，是IBM在中國40年發展歷史上一個重要轉捩點。

內媒此前報道，IBM上周五(23日)無通告下關閉北京、上海及大連等地研發及測試業務員工的「訪問許可權」(存取權限)，涉及員工約1,000名。據悉，是次受影響員工隸屬IBM旗下CDL(IBM中國開發中心)及CSL(IBM中國系統中心)，主要負責研發及測試。上述員工遭踢出公司產品群組，無法透過VPN登入內聯網，僅能查閱信箱。