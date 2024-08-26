李偉傑：小米中長線有望上試23元水平

根據Canalys數據，小米本季度全球智能手機出貨量排名第三，市佔率為14.6%，出貨量按年增速位居全球前五名之首，這已經是小米連續16個季度位列全球智能手機出貨量前三。更值得關注的是，小米高端化戰略持續取得突破，7月發布的Xiaomi MIX Fold 4和Xiaomi MIX Flip，進一步鞏固了小米在高端市場的地位。數據顯示，2024年第二季度，小米在中國大陸地區高端智能手機出貨量佔比達到22.1%，按年提升2個百分點，並在多個價格段的市場份額均實現同比提升，高端化戰略成效顯著。此外，Redmi品牌也持續發力，7月發布的Redmi K70至尊版系列開售3小時便刷新了2024年全網全價位新機首銷記錄。雖然智能手機市場競爭激烈，但筆者認為，從過去幾個季度的業績看見，小米持續通過成本降低措施、智能製造和運營效率提升，應可以將智能手機業務的整體運營支出比率保持在可控範圍內。

小米另一個核心業務，IoT與生活消費產品業務也表現亮眼，本季度收入達到268億元人民幣，創歷史新高，按年增長20.3%，毛利率同比提升2.2個百分點，達到19.7%。這表明小米在智能家居領域的布局和生態建設持續取得進展。

智能汽車業務方面，2024年第二季度，小米智能電動汽車等創新業務收入為64億元人民幣。小米SU7系列自今年3月發布以來，市場反響積極，本季度交付量達到27,307輛。小米汽車工廠已於6月開啟雙班生產，預計Xiaomi SU7系列將在11月提前完成累計交付10萬輛的目標。筆者認為，小米電動汽車的毛利率遠高於市場預期，在電動汽車行業中亦屬於不錯的水平，隨着生產規模擴張，相信還有進一步上升的空間。

有外資銀行表示，小米2024年第二季度業績標誌着其人車家戰略的早期成功，以及其智能電動汽車業務在財務報告方面的亮眼開局。

小米集團業績後令投資市場眼前一亮，激發市場資金追入，業績後當天成交量較平均急增超過四倍，走勢跑贏大市，突破6月高位後，預計將進一步挑戰5月份高位20.35元水平，中長線目標有望上試23元水平，惟短期累計升幅大，建議回補補裂口位17.6水平吸納，防守位置在250天牛熊分界線15.1元水平。

華盛證券財富管理部董事李偉傑

(筆者為證監會持牌人，本人及/或有聯繫者沒有於以上發行人或新股上市申請擁有財務權益)