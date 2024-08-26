美聯：今年僅錄51宗逾億元工商舖成交　金額見歷史次低

美聯工商舖行政總裁盧展豪表示，今年物業市場大手買賣呈量升價跌現象，據該行數據，今年截至8月中為止，整體物業投資市場逾億元大手買賣僅錄51宗，雖較去年同期增約4.1%，惟涉及金額僅約252.94億元，按年減少約15.4%，創歷史次低紀錄。

至於今年大手成交資金來源較多元化，本地資金佔比約47.1%最多，涉額約119.2億元，而中資及外資的買入金額分別約25.6億元及41.3億元。若按買家類型劃分，大手成交市場則以個人投資者及企業為主導，佔總成交額超過八成。

他指出，目前工商舖市場有不少銀主盤放售，也有不少工商舖業主面臨資金壓力，相信賣家願意擴大議價空間，部分買家亦會願意趁低吸納物業。因此，下半年大手成交量值將維持平穩，預計全年大手成交80宗，涉資約400億元。

美聯商業董事李鎮龍指出，今年寫字樓大手成交佔16宗，以分層買賣為主，全幢交易佔5宗，期內涉及成交大手成交金額約122.8億元。在息率仍然高企環境下，具有一定實力的企業將在現市況下以低價買入寫字樓物業作自用，以節省租金成本，相信全幢或全層商廈物業會受資金充裕的買家青睞。

美聯旺舖董事梁國文表示，今年舖位大手成交錄13宗，比去年同期減少5宗，全座商場則錄4宗，大多為位於民生區住宅項目的基座商場。期內同類成交金額約65億元，以本地投資者為主，涉資約57.3億元。預計下半年舖市「大刁」繼續由本地個人投資者為主導，預料全年舖市的逾億元成交宗數將錄約20宗。

此外，美聯工商董事陳偉志指出，今年工廈大手成交錄得7宗，以普通分層工廈為主，佔5宗或約71%，全幢工廈暫只有兩宗。

整體工商舖市場方面，今年全年同類成交料僅約3,350宗，屆時將創1996年有紀錄以來的29年新低，其中，商舖全年料錄960宗成交，將為歷年首次跌穿1,000宗水平，工廈全年料錄1,700宗成交，亦將創新低。至於寫字樓成交全年料近700宗，則為有紀錄次低水平，只較2020年歷史低位高約6.9%。