商業數據通對接授權數據交換閘已投入運作

香港金融管理局與數字政策辦公室聯合公布，金管局「商業數據通」與政府「授權數據交換閘」之間的對接安排現已全面投入運作。參與試行的銀行通過兩個數據平台於去年12月底建立的對接試行交易，使用率穩步上揚。隨着試行順利完成，該對接現已開放予所有「商業數據通」參與銀行。

作為「商業數據通」首個政府數據源，公司註冊處通過「授權數據交換閘」接入「商業數據通」。銀行透過「商業數據通」和「授權數據交換閘」連接公司註冊處（又稱「CR@CDI」），以直接獲取公司名稱、註冊辦事處地址和股本結構等公司資料，從而簡化開戶、偵測詐騙活動和「認識你的客戶」等業務流程。是次對接有助金融機構在獲得授權後，取得企業層面與業務運作有關的政府數據，支持金融服務業的數碼化進程，同時促進香港數字經濟的整體發展，充分利用數據資源。

隨着銀行分階段陸續參與試行，金管局及數字辦會繼續探討未來提供額外企業營運數據的可能性，以協助銀行獲得更全面的公司查冊紀錄。

自「商業數據通」正式推出以來，截至今年6月底，已促成超過27,000宗貸款申請和審查，估計涉及的信貸批核總額逾238億港元，成功改善中小企的貸款批核流程。為發揮「商業數據通」在企業層面以外的潛力，以及支持政府各項便利市民的數碼化措施，金管局會研究運用「商業數據通」與「授權數據交換閘」的連接，將「商業數據通」的應用拓展至個人層面的可行性。