雨後買家購指定單位可獲贈車位　承諾取消交易不追差價

星星地產旗下元朗雨後，周一(26日)公布推出新優惠，購入指定單位可獲贈價值約149萬元的車位一個。發展商向即日起買入項目單位的買家承諾，若取消交易亦不追差價。

該公司主席及首席執行官陳文輝表示，近日市場關注新盤撻訂，有發展商追討物業重售跌價的差額損失。他指，本着與買家同在的心態，明白每一個置業者遭遇特殊情況，而要放棄交易的決定不容易，故此大膽作出承諾不追差價，讓買家實現「零憂慮置業」。

他續指，先前只有3伙於簽署臨時買賣合約後交易告吹，已沒收訂金。另有1伙「撻大訂」，單位現已降價重新售出，差價近100萬元，亦沒有追討買家差價。同日起，新買家購入單位可享1%利息保障，若美國聯儲局不減息，會向買家送出樓價1%。

星星地產銷售及市場推廣董事總經理李平山稱，由開售至今累售303伙，佔全盤335伙約九成，套現約18億元。新推出的「一家人齊上車」優惠，由本周五起至9月16日期間，購入指定6伙三房及4伙特色戶，可獲價值149萬的車位或扣減樓價100萬元的優惠，該批單位折實價由861萬元起，折實呎價約12,009元起。

此外，發展商指，同系有觀塘項目正處於規劃階段，另有元朗錦上路佔地約10萬方呎的項目有待推出。