上置料去年虧損擴至16億人幣 延遲刊發今年中期業績及續停牌

公司並發盈警，預期截至2023年12月31日止年度將錄得股東應佔虧損為16億元人民幣(下同)左右，而截至2022年12月31日止年度之虧損則約2.68億元。

預期股東應佔集團2023年度虧損將較2022年度顯著增加，主要是由於，於2023年因上海大興街項目銀團貸款違約事宜導致應佔一間合營企業之業績出現大幅虧損，同時集團經審慎評估後對與該合營企業相關的其他應收款及按攤銷成本列帳之其他金融資產計提重大減值撥備；及於2023年國內房地產市場及宏觀經濟環境繼續下行，導致集團經審慎評估後對 若干投資物業及其他應收款計提若干減值撥備。

此外，公司股份已於2023年4月3日上午9時正起於聯交所暫停買賣，並將繼續暫停買賣，以待達成復牌指引及獲聯交所批准恢復股份買賣。