中石化：油價料中高位震盪　冀化工業務全年轉盈

上半年煉油業務毛利下跌，她解釋，市場需求疲軟、公司進口原油佔比大，而運費受地緣政治、匯價等因素，推高成本，但隨着匯率開始回復穩定，中國經濟穩中向好，相信有利整體業務穩健發展。

副董事長兼總裁趙東提到，上半年有89%原油是進口，當中俄羅斯原油佔比很少，強調公司一直以市場化、性價比作為採購原則無變，除了對外的採購外，會加大自身開發原油的力度。

中石化旗下化工業務板塊上半年稅前虧損21.39億元人民幣(下同)，按年收窄46.3億元。高級副總裁萬濤指出，化工業務在高油價和市場競爭加劇的環境下，面對「供應強、需求弱」、原材料成本升幅高於產品價格升幅等問題。單計第二季，虧損再少18億元，會密切追蹤市場的變化，並嚴格控制成本，爭取該業務全年扭虧為盈。

該公司計劃未來3年每年現金分紅比例不低於65%。趙氏表示，中國推動可持續發展及訂下的碳中和目標，對行業是挑戰及機遇並存，公司要保持一定投資，預告未來幾年的資本開支仍會維持高位，但同時會持續改善財務狀況，平衡好派息、資產負債、現金流及投資需要。另外，會因應利息變化而改變融資結構，以確保有充足現金流應付。