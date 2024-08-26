建滔：計劃退出內地商品房市場　現以去庫存為主

他指出，集團在英國、香港、內地華東及華南也有投資物業，主要用作收租，能有效分散風險，並帶來穩定的現金流，未來會繼續留意其他收租物業的機會，預計全年租金可達14億元。

建滔積層板主席張國華指，受惠傳統電子消費市場、電動車市場的需求增長，帶動覆銅面板需求，期內出貨量按年升16%，月平均出貨量達860萬張，計劃下半年在泰國增加覆銅面板產能每月40萬張，以配合海外客戶需求。

他坦言，上半年銅價大幅飆升，覆銅面板部門原材料價格受壓，但成本能轉嫁至客戶，還能提升部門的毛利率。

張國榮強調，集團從來不做對沖，亦不會借錢投資，因潛在的風險太大，特別是在波動市下，一旦「Call Loan（要求提前還款）」就麻煩。

張國榮指，雖然港股日均成交額由高峰逾2,000億元，回落至現時約800億元，但「我成副身家都擺喺香港」，亦是「為咗港股交投先買股票」，反問「如果依加唔買，唔通等3萬點先買」，對香港未來充滿信心，而集團所持有的股份，均是優質藍籌，不憂慮港股市況。