建滔：計劃退出內地商品房市場 現以去庫存為主
2024年08月26日 19:38
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建滔集團主席張國榮
建滔集團(00148)主席張國榮表示，內地房地產市場空置率高企，集團近5年已無再買地，亦計劃退出商品房市場，現以去庫存為主。
他指出，集團在英國、香港、內地華東及華南也有投資物業，主要用作收租，能有效分散風險，並帶來穩定的現金流，未來會繼續留意其他收租物業的機會，預計全年租金可達14億元。
至於早前入稟法院提出對內房企碧桂園(02007)清盤呈請，張氏重申，與碧桂園前主席楊國強仍是好朋友，惟「唔告唔得，否則股東會告我」。執行董事張家成補充，目前與碧桂園主要透過律師方面接觸。
另外，建滔積層板(01888)上半年多賺72.36%至7.28億元，每股基本盈利23.3仙，派中期息12仙，按年升1倍；營業額86.38億元，按年增6.51%。
建滔積層板主席張國華指，受惠傳統電子消費市場、電動車市場的需求增長，帶動覆銅面板需求，期內出貨量按年升16%，月平均出貨量達860萬張，計劃下半年在泰國增加覆銅面板產能每月40萬張，以配合海外客戶需求。
他坦言，上半年銅價大幅飆升，覆銅面板部門原材料價格受壓，但成本能轉嫁至客戶，還能提升部門的毛利率。
張國榮強調，集團從來不做對沖，亦不會借錢投資，因潛在的風險太大，特別是在波動市下，一旦「Call Loan（要求提前還款）」就麻煩。
張國榮指，雖然港股日均成交額由高峰逾2,000億元，回落至現時約800億元，但「我成副身家都擺喺香港」，亦是「為咗港股交投先買股票」，反問「如果依加唔買，唔通等3萬點先買」，對香港未來充滿信心，而集團所持有的股份，均是優質藍籌，不憂慮港股市況。