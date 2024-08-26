美股道指升165點　港股夜期低水

美股3大指數周一早段靠穩，道指升165點，報41,340點；標指升15點，報5,649點；以科技股為主的納指升19點，報17,897點。港股夜期報17,660點，跌148點；低水139點。

美國減息周期即將開始，普徠仕首席美國經濟學家Blerina Uruci表示，目前基本預期是聯儲局將在9月的會議上開始減息0.25厘，並在今年餘下每次會議都減息0.25厘，而當局公布的「點陣圖」可能會反映這種預期。

普徠仕指出，接下來如果勞動力市場數據遜於預期，或會導致當局在一次會議上大手減息0.5厘，但這要意味着失業率進一步攀升或每月非農就業職位增長低於10萬個。DWS美國經濟學家Christian Scherrmann亦指出，聯儲局主席鮑威爾稱會汲取之前減息太遲的經驗，可能意味當局已準備好有需要時大手減息。他認為暫時未見到有單次減息多於0.25厘的必要，但市場明顯歡迎當局的表態。

企業消息方面，國際商業機器（IBM）旗下的IBM中國證實將徹底關閉在內地的研發部門，有超過1,000人受到影響。在此之前，該公司已關閉了多名研發和測試崗位員工的內聯網存取權限，當時已有猜測指是為了大規模裁員做準備。

IBM中國回應稱，會根據需要調整營運，為客戶提供最佳服務，這些變化不會影響集團為大中華區客戶提供支持的能力；未來將轉向服務中國的民營企業以及部分在中國的跨國企業。IBM股價於周一早段曾升0.2%。