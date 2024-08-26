有發展商承諾買家取消交易不追差價　更送車位吸客

個別發展商向買家追討物業重售跌價的差額損失，引起市場關注。最新就有發展商率先公開向新買家承諾不追差價，同時接連推出送車位及回贈吸引買家。另外，西南九龍有現樓項目連錄2宗終止交易。

●啟德澐璟錄「一客兩食」

●何文田站朗賢峯連沽兩伙

●元朗雨後推送車位優惠

星星地產旗下元朗雨後，周一(26日)公布推出送新優惠。發展商向即日起買入項目單位的買家承諾，若取消交易亦不追差價。由開售至今累售303伙，佔全盤335伙約九成，套現約18億元。由本周五起至9月16日期間，購入指定6伙三房及4伙特色戶，可獲價值149萬的車位或扣減樓價100萬元的優惠，該批單位折實價由861萬元起，折實呎價約12,009元起。

●沙田星凱‧堤岸三房成交價1,312萬元

中洲置業旗下已屆現樓的沙田星凱‧堤岸，周一(26日)再錄成交，最新售出3座48樓D室，實用面積677方呎，採三房間隔，可享開揚城門河景，以1,312.1萬元沽出，呎價約19,381元。該公司營銷策劃總監楊聰永指，項目已累售近九成單位，餘貨最後倒數。全盤開售至今累售1,191伙，佔全盤1,335伙逾89%。

●屯門NOVO LAND第3B期一房呎售約13,118元

●啟德柏蔚森III三房樓王1,449萬元沽出

●西南九龍維港滙連兩宗終止交易