有發展商承諾買家取消交易不追差價 更送車位吸客
2024年08月26日 22:02
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個別發展商向買家追討物業重售跌價的差額損失，引起市場關注。最新就有發展商率先公開向新買家承諾不追差價，同時接連推出送車位及回贈吸引買家。另外，西南九龍有現樓項目連錄2宗終止交易。
●啟德澐璟錄「一客兩食」
華潤置地(海外)及保利置業集團(00119)合作發展的啟德澐璟，周一(26日)錄得有同一組買家斥資逾2,600萬元連購兩伙兩房單位。其中，3B座25樓B室，實用面積523方呎，可享維多利亞港海景，以1,310.42萬元成交，呎價約25,056元。另一伙為3B座23樓B室，實用面積同為523方呎，成交價1,303.9萬元，呎價約24,931元。
●何文田站朗賢峯連沽兩伙
鷹君(00041)旗下何文田站朗賢峯第IIB期，周一(26日)錄得兩宗成交，共涉2,553.7萬元。其中第5B座23樓B室，實用面積521方呎，採兩房間隔，成交價1,283.1萬元，呎價約24,628元。
●元朗雨後推送車位優惠
星星地產旗下元朗雨後，周一(26日)公布推出送新優惠。發展商向即日起買入項目單位的買家承諾，若取消交易亦不追差價。由開售至今累售303伙，佔全盤335伙約九成，套現約18億元。由本周五起至9月16日期間，購入指定6伙三房及4伙特色戶，可獲價值149萬的車位或扣減樓價100萬元的優惠，該批單位折實價由861萬元起，折實呎價約12,009元起。
●沙田星凱‧堤岸三房成交價1,312萬元
中洲置業旗下已屆現樓的沙田星凱‧堤岸，周一(26日)再錄成交，最新售出3座48樓D室，實用面積677方呎，採三房間隔，可享開揚城門河景，以1,312.1萬元沽出，呎價約19,381元。該公司營銷策劃總監楊聰永指，項目已累售近九成單位，餘貨最後倒數。全盤開售至今累售1,191伙，佔全盤1,335伙逾89%。
●屯門NOVO LAND第3B期一房呎售約13,118元
新鴻基地產(00016)旗下屯門兆康NOVO LAND第3B期，今(26日)以383.06萬元售出Fiskars 第2A座的31樓D室，為實用面積292方呎的一房單位，呎價約13,118元。
●啟德柏蔚森III三房樓王1,449萬元沽出
新世界發展(00017)及遠東發展(00035)合作發展的啟德跑道區柏蔚森III，周一(26日)沽出第1座6樓A室，實用面積666方呎，屬三房一套連儲物室間隔的樓王單位，成交價1,449.3萬元，呎價約21,761 元。發展商指，該系列項目約一個半月共售出310伙，套現逾21億元，為本年度暑期吸金王。
●西南九龍維港滙連兩宗終止交易
信和置業(00083)及會德豐地產等4大發展商合作的西南九龍維港滙I，新近連錄兩宗終止交易，成交金額共涉1,693.03萬元。其中第3B座20樓B室，為實用面積308方呎的一房單位，原本在2021年3月以874.32萬元沽出，呎價約28,387元。另一伙為第3B座7樓B室，面積及開則相約，原本同樣在2021年3月售出，當時作價818.71萬元。兩宗交易已於上周五(23日)終止。