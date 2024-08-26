收租業主棄守！綠楊新邨減至518萬沽出

收租業主棄守，荃灣綠楊新邨兩房單位，租客搬走後即放售，減價42萬元售出，成交價518萬元，較5日前同類型較低層單位成交賣平10萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原胡志軒表示，鴨脷洲深灣軒3座中低層C室，實用面積約511方呎，原則套三房間隔，擁避風塘海景，最新以784萬元沽出，呎價約15,342元。

●美聯江雲龍指，北角城市花園8座中層E室，實用面積約1,032方呎，套三房間隔，享煙花海景，故獲用家垂青，叫價約1,550萬元，議價後以約1,480萬元成交，呎價約14,341元。

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九龍區

●中原賴仲軒稱，九龍灣德福花園8月暫錄約9宗買賣，快將追平上月全月10宗，屋苑F座高層9室，實用面積約556方呎，兩房間隔，叫價570萬元，議價後減至555萬元易手，呎價約9,982元，新買家為同區分支家庭客。

●利嘉閣潘立信表示，紅磡半島豪庭5座低層A室，實用面積約922方呎，套三房連工人套房間隔，新買家為區內客，單位叫價1,600萬元，議價後以1,475萬元成交，呎價約15,998元。

●美聯陸偉略指，紅磡黃埔花園12期4座頂層單位，實用面積約729方呎，套三房連儲物室間隔，頂層單位無電梯直達，終以788萬元獲買家承接自住，呎價約10,809元。

●中原王秉義表示，奧運站凱帆軒上月零成交，8月則連錄4宗成交，包括1座高層E室，實用面積約462方呎，兩房間隔，享海景，叫價790萬元，累減82萬元，以708萬元沽出，呎價約15,325元。

●香港置業曾家輝指，長沙灣泓景臺8月暫錄約4宗買賣，屋苑8座高層H室，實用面積約515方呎，兩房間隔，叫價約838萬元放售約5個月，累減約50萬元後，以788萬元易手，呎價約15,301元。

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新界區

●中原王春江表示，荃灣綠楊新邨N座高層6室，實用面積約445方呎，兩房間隔，租客搬走後隨即叫價560萬元放售，有裝修，放盤首天極速獲買家垂青，即場還價至518萬元成交，做價較5日前同類型較低層單位低10萬元。

●中原劉喜燕稱，,元朗錦綉花園8月暫錄約10宗買賣，屋苑I段2街單號屋，實用面積約848方呎，三房兩廁間隔，叫價約1,100萬元，早前調低至850萬元，日前議價後以770萬元沽出，呎價約9,080元，新買家為外區家庭客。

●中原王勤學表示，元朗YOHO Town過去周末錄得約兩宗買賣，包括8座高層C室，實用面積約461方呎，兩房間隔，減價10萬元，以610萬元易手，呎價約13,232元。

●中原陳國輝指，粉嶺及上水8月暫錄約35宗二手買賣，按月跌約兩成，其中粉嶺御庭軒6座中層C室，實用面積約507方呎，三房間隔，叫價約638萬元，議價後以550萬元沽出，呎價約10,848元，新買家為分支家庭客。

●世紀21奇豐袁麗詩稱，沙田第一城24座中層G室，實用面積約326方呎，兩房間隔，放盤5個月，原先叫價470萬元，最終減52萬元，減幅約11.1%，以418萬元成交，呎價約12,822元。

●世紀21奇豐黎健峯表示，馬鞍山居屋錦豐苑H座中層9室，實用面積約432方呎，兩房間隔，望園景，未補價第二市場叫價380萬元，放盤3個月，以348萬元沽出，呎價約8,056元。

●世紀21奇豐胡佩碧指，馬鞍山居屋富安花園4座低層D室，實用面積約592方呎，三房間隔，已補價自由市場叫價430萬元，放盤1個月，減13萬元，以417萬元成交，減幅約3%，呎價約7,044元。

●世紀21奇豐黃宗信表示，馬鞍山聽濤雅苑10座頂層戶，實用面積約1,093方呎，四房間隔，望海景，放盤3個月，叫價1,300萬元，累減220萬元，獲買家以1,080萬元承接，減幅約16.9%，呎價約9,881元。

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