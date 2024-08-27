鄧聲興：紫金礦業發展勢頭良好　值得關注

可見集團現金流強勁，再加上集團上半年的營收和淨利潤的增長，以及新項目的有序推進，都展現了集團良好的發展勢頭，同時也看到集團在成本控制上取得的階段性成果，值得關注。股份阻力位為19.2元，支持位13.9元。

香港股票分析師協會主席 鄧聲興

（筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份）