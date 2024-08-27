鄧聲興：紫金礦業發展勢頭良好 值得關注
2024年08月27日 09:38
東網電視更多新聞短片
紫金礦業(02899)發布2024年半年度報告。集團期內營業收入1,504億元人民幣(下同)，按年微增0.06%。歸屬股東淨利潤150.84億元，增長46.4%，每股收益57.4分。每10股派息1元。上半年，整體礦產品毛利率增加5.6個百分點至57.3%。其中，礦山產金113.83萬盎司，增加9.5%，黃金業務銷售收入佔營收46.5%，毛利佔28.3%；礦山產銅518,570噸，增加5.3%，銅業務銷售收入佔營業收入29%，毛利佔49.1%。截至於6月底，集團資產總額3689億元，其中歸母淨資產1264億元，分別較期初增長7.6%和17.6%，資產負債率下降3個百分點至56.7%。經營活動產生現金流量經營淨現金流持續改善，淨額204億元，按年增長27.6%。
可見集團現金流強勁，再加上集團上半年的營收和淨利潤的增長，以及新項目的有序推進，都展現了集團良好的發展勢頭，同時也看到集團在成本控制上取得的階段性成果，值得關注。股份阻力位為19.2元，支持位13.9元。
香港股票分析師協會主席 鄧聲興
（筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份）