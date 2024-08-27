杭州時裝品牌「西町村屋」逆市斥80萬租尖沙咀3層巨舖

本港零售市道欠佳，仍有內地品牌進駐。

媒體報道，來自內地杭州的一間時裝品牌店，剛以每月逾80萬港元承租尖沙咀彌敦道超級巨舖，面積逾1.6萬方呎，建立旗艦店。

位處單邊的1.6萬呎巨舖，交吉至今兩年，近日剛上圍板，一間叫SETIROM(「西町村屋」)即將開幕，不論名字或圍板設計圖案，均極具日式風格。

惟報道引述知情人士透露，租客為杭州一間時裝品牌店，年前在區內The ONE承租一個商場舖初試水溫，近期決定大力發圍，一舉承租該三層高超級巨舖，地下面積約6,100方呎，地庫及1樓各約5,300方呎，合共1.67萬方呎，業主本來叫租約160萬港元，最終以每月逾80萬元租出，由於租金大減，有如業主資助開店，租客日後須就營業額分成。