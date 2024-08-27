華潤電力中期多賺38%　派息0.455元

期內，營業額511.19億元，按年跌0.7%，以人民幣列報，則為464.57億元，升2.22%，主要由於附屬電廠售電量按年增加6.2%；及附屬電廠售熱量按年增加7.8%；但增幅因附屬燃煤電廠不含稅平均上網電價按年下降3%；及附屬風電項目不含稅平均上網電價按年下降1.9%所部分抵銷。

上半年，可再生能源業務核心利潤貢獻為55.56億元，跌6.68%；火電業務核心利潤貢獻為27.15億元，升近2.73倍。

於6月底，集團運營裝機容量為80,314兆瓦，運營權益裝機總容量為62,758兆瓦。售電量方面，附屬電廠售電量為近9,824萬兆瓦時，增加6.2%，其中火電廠、風電場和光伏電站的售電量分別較2023年上半年增加3.4%、6.9%和2.04倍。

潤電表示，集團將繼續全力以赴加速發展、建設風電和光伏項目。十四五期間(即2021至2025年)，集團目標是新增4,000萬千瓦可再生能源裝機，預計至十四五末(即2025年底)，可再生能源裝機佔比超過50%。為此，公司始終保持前瞻性發展視角，積極布局和規劃風電、光伏等清潔能源建設。

集團2024年目標新增風電和光伏項目併網容量10,000兆瓦，其中大批項目將於今年下半年併網。