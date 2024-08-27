【多圖】皇第逾5600呎四房大宅曝光　呈現法式古典奢華

該單位為項目唯一的大平層之複式戶，室內設計由法國著名建築及室內設計大師操刀，融入法式優雅以及現代設計元素，以大量金色作點綴，呈現出法式古典奢華。

單位玄關位置以價值逾200萬元的意大利開放式酒櫃分隔，內嵌酒櫃。客飯廳及會客活動空間寬敞，設有全景玻璃幕牆，可享多角度跑馬地及半山一帶翠綠景致。

飯廳擺放意大利黑色圓桌，配上金鋼底座，頂上懸掛着一盞法國手工水晶燈，配合圓形手工天花牆身及人手繪製的風景壁畫牆紙，將窗外山景融入室內。連接的廚房，家電一應俱全。

沿白色高光旋轉樓梯拾步而上，為上層的睡房區。穿過走廊達主人套房區域，走廊掛上掛畫，窗外可遠望中環繁華夜景及渣甸山山景。該套房設雙衣帽間，左邊為男主人衣帽間及浴室。而穿過女主人衣帽間，則可到達鋪滿白色雲石的浴室。另外一個套房設有閱讀空間，以落地書櫃營造文藝氛圍。