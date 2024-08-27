馬泰陽：靜候減息　新盤變陣出擊

現時市場憧憬美國聯儲局下月減息，部分買賣雙方處於按兵不動，近期樓市存在一定觀望氣氛。據土地註冊處資料顯示，本年至今(截至8月20日)二手住宅錄26,178宗註冊，較去年同期的26,856宗減少約2.5%；當中逾1,000萬元二手住宅本年至今錄3,082宗註冊，較去年同期的3,793宗減少約18.7%，按年同期表現差過大市；另外，若以目前註冊進度推算，料今年首8個月逾1,000萬元二手住宅錄不足3,200宗註冊，屆時將創8年同期新低，可見二手仍然受壓。

另一方面，新盤繼續以貼市價搶佔市場焦點。現時本港的租務需求強勁，加上市場上優質租盤「租少見少」，導致租金走勢持續向上，故有發展商表示由於惜售單位，並配合租務需求，故將部分現樓單位推出放租回應市場。事實上，現時有不少內地生來港升讀大學，加上有不少的高才及專才家庭來港發展，帶動本港的租務需求持續增加。同時，有部分租客偏向承租新盤，故發展商變陣將旗下新盤住宅項目「轉售為租」，可以趁租金的升勢中受惠。

雖然樓市交投略為減慢，但睇樓活動仍然維持健康水平，部分買家憧憬減息將至，積極於二手市場尋覓筍盤，趁樓價處於低位及減息前偷步入市，為本港樓市注入動力。值得注意的是，為了回應近期市場對銀行收緊按揭政策的擔憂，金管局特別聯同三大發鈔銀行成立中小企融資專責小組，協助中小企處理融資及宣布新的按揭服務承諾，只要業主交齊按揭申請所需文件，銀行將承諾於兩周內回覆審批結果，筆者認為此舉有助提高物業按揭申請流程的透明度，以及加快審批流程，亦減少了申請過程中的不確定性，相信可提升準業主的置業信心。

下半年至今，本港樓市未及撤辣後初期的表現強勁，除了因為市民靜候下月減息外，亦因為美國11月大選已展開倒數，投資者關注政策變動，有機會左右市場對未來的政策走向和經濟前景的預期，會對股市造成波動，間接影響本港樓市。不過美國9月減息預期逐漸升溫，利好消息支持下或有助帶動大市氣氛，發展商已蓄勢待發進行新一輪銷售部署，一手吸金力強之下，相信二手業主需擴闊議價空間，以增加對買家的吸引力，當美國啟動減息步伐後，本港樓市可望迎來曙光。

美聯集團行政總裁(住宅)暨香港置業行政總裁馬泰陽