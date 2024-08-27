財庫局與多地討論　建設亞洲自願碳交易市場

環球經濟正處於綠色轉型階段，財經事務及庫務局副局長陳浩濂周二(27日)與數十位本地、內地、印尼、越南、新加坡、英國等不同國家的政府、監管機構、交易所、金融機構、業界組織的代表交流，討論如何建設亞洲的自願碳交易市場，以及香港可如何利用其國際金融中心地位把亞洲不同地方的碳交易市場連接起來。

他指出，在推動經濟全面綠色轉型及能源低碳轉型，港府明白各界共同參與的重要性，故早於2020年成立由多個政府部門及金融監管機構組成的綠色和可持續金融跨機構督導小組(簡稱督導小組)，以協調金融業針對氣候和環境風險的措施應對，加快香港綠色和可持續金融的發展，並支持政府的氣候策略。

他引述督導小組早前的評估，認為香港與內地之間的緊密聯繫，以促進環球資金流入內地碳市場，是為全球碳市場作出貢獻的關鍵。

根據評估結果，督導小組計劃發展香港成為國際優質自願碳市場、按照內地政策推動建設大灣區統一碳市場以加強大灣區合作、探索聯繫國際投資者與大灣區統一碳市場以及全國碳排放權交易市場的機會，並加強與廣州期貨交易所在碳市場發展方面的合作，以支持香港發展成為區域碳交易中心。