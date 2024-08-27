聯交所譴責華晨中國及三名前任董事

董事不適合性聲明是指聯交所認為，馬及閻不適合擔任該公司或其任何附屬公司的董事或高級管理階層職務。損害投資者權益聲明是指聯交所認為，若孫仍留任該公司董事會的董事，會損害投資者的權益。

聯交所稱，於2019至2021年間，該公司多家附屬公司為若干實體（包括該公司當時的控股股東華晨汽車集團控股有限公司）的利益向其提供逾534億元人民幣的財務資助。財務資助包括擔保、存款質押及資金往來，而並未為該公司帶來任何明顯的商業利益。該公司最終遭受巨額虧損，此等財務資助乃華晨於運用其當時作為控股股東的影響力後的結果。

馬、閻及孫氏於華晨擔任高級管理層職務。儘管存在明顯的利益衝突，他們仍參與了該公司向華晨提供的財務資助。他們未有向該公司董事會匯報有關事宜，亦未有促使該公司遵守《上市規則》適用於財務資助的規定。該公司後來發現未披露的財務資助，導致其延遲刊發及寄發財務業績及報告。

基於上述行為，上述三人違反其董事職責及盡力促使該公司遵守《上市規則》的責任。馬及閻亦未有在聯交所的調查中給予合作。