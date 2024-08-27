美聯黃建業：今年樓價睇跌8%　料返2016年中水平

美聯集團主席黃建業指，利好樓市因素逐一浮現，若9月減息，相信能提振市場信心，惟減息太遲，效力發酵需時，因此調低今年全年樓市預測，預計樓價跌約8%，重返2016年中水平，並調低全年一手成交量預測至1.6萬宗，二手成交量亦調低至約4萬宗，按年分別升逾5成及升約12%，並齊創3年新高。

他續指，美國加息周期來得既快且急，加上本港經濟復甦緩慢，市場情緒悲觀，港人對經濟前景欠信心，由「藏富於樓」轉為「藏富於息」，樓價「尋底不止」，跌幅超出應有的水平，出現「超跌」的情況。最新樓價比起紀錄高位已大幅下跌近27%，反映欠缺前景信心及息口持續高企對樓市帶來的鉅大影響。

本港經濟雖然未回復頂峰，但他認為，已經走出最黑暗時期。失業率維持極低水平，移民潮高峰期已過，香港人口恢復穩定。該行分析十大樓市重要的指標，當中有七個較美國加息前好轉，包括月入逾10萬元家庭數目、本港定期存款數字及內地買家比率皆創出歷史新高，反映現時樓市基調實是較加息前鞏固及健康。

黃建業相信，減息將成為樓市另一轉捩點，預計當減息公布，發展商料加快推盤，市場氣氛改善，部分資金會「偷步」入市，激活第四季物業成交較7月份及8月份回升，屆時樓價跌幅有望收窄。長遠睇好樓市，待息降租升可推高回報，「磚頭文化」再抬頭。

他建議，香港政府藉減息周期重臨，全力加速「拼經濟、興金融」，由「吸人才」進步至「留人才」，降低取得永久居民身份證的年期門檻，增加專才留港發展的誘因，從而提振港人的信心。