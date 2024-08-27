中國通服：電訊商資本開支下降影響有限

執行副總裁張浩指，近年內地三大電訊營運商資本開支下降，但整體投資規模仍然龐大，電訊商及海外客戶繼續是重點發展方向，亦會拓展政府及企業客戶市場，認為電訊商下調資本開支預算的影響非常有限。

被問到會否訂下明確的派息比率目標，財務總監沈阿強指，公司近10年以持續穩步增長為派息原則，未來會綜合考慮業績、現金流等因素，積極提升股息回報。

該公司上半年超過35%新簽合約額來自戰略性新興領域。張氏指出，去年中央政府增發1萬億元人民幣國債，提升社會應急能力，以及防災公共安全，認為通訊服務需求一直存在，未來會繼續聚焦數碼基建、應急安全等戰略性新興領域。

他指，有關領域處於起步階段，正大量投入研發，並成為推動企業發展第一動力，相信隨着產品成熟，毛利水平逐步提升。

上半年海外市場收入按年增長26%，張浩提到，目前在亞太、中東、非洲和拉美４個地區進行深度布局，其中，中東和亞太區域已經相對成熟。另外，正與「走出去」的中資企業加強協同合作，但在地緣政治局勢、經濟下行等多項因素下，有需要加強風險管控，對海外業務發展審慎樂觀，不會片面追求規模。