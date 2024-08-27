【業績一覽】天聚地合、南京熊貓電子及玄武雲等
2024年08月27日 19:49
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●天聚地合(02479)公布，截至2024年6月底止，上半年盈利864.6萬元人民幣(下同)，按年升16.98%，每股基本盈利0.19元，不派中期股息。收入2.58億元，按年增加48.03%。
●南京熊貓電子股份(00553)公布，今年上半年虧損擴大至6,819.81萬元人民幣(下同)，2023年同期蝕2,734.03萬元，每股基本虧損0.0746元，不派中期股息。收入12.5億元，按年減少8.26%。
●信源企業集團(01748)公布，今年上半年溢利1,068.8美元，按年大幅增長93.13%，每股基本盈利2.43美仙，不派中期股息。收入3,026萬美元，按年升0.65%。
●延長石油國際(00346)公布，截至2024年6月底止，上半年業績盈轉虧，錄得虧損2,701.8萬港元，2023年同期賺1,520.9萬元，每股基本虧損2.46仙，不派中期股息。收入167.77億元，按年增加46.16%。
●玄武雲(02392)公布，2024年上半年虧損收窄至644.4萬元人民幣(下同)，2023年同期蝕2,056.4萬元，每股基本虧損0.012元，不派中期股息。收入6.47億元，按年上升22.17%。