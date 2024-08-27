【業績一覽】現代牧業、豐展控股、信達國際等
2024年08月27日 19:50
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●現代牧業(01117)公布，今年上半年由盈轉虧，蝕2.07億元人民幣(下同)，2023年同期賺2.17億元，每股基本虧損2.91分，不派中期股息。收入按年減少3.24%至64.18億元。平均年化成乳牛單產每頭13噸，按年增加3.2%，產奶量升16.1%至145萬噸。
●豐展控股(01826)公布，截至今年6月底止，上半年扭虧為盈，賺525.4萬港元，去年同期蝕1,240.9萬元，每股基本盈利0.4仙，不派中期股息。收入按年升2.94倍至2.66億元。
●信達國際控股(00111)公布，今年上半年盈利1,313.2萬港元，按年飆升46.57倍，每股基本盈利2.05仙，不派中期股息。
●齊屹科技(01739)公布，今年上半年虧損按年擴大至4,866.3萬元人民幣 (下同)，2023年同期蝕1,632.2萬元，每股基本虧損0.0433元，派中期股息0.011港元。收入按年增加16.89%至5.8億元。
●環宇物流(亞洲)(06083)公布，今年上半年盈利723.1萬元，按年減少19.93%，每股基本盈利1.44仙，派中期股息每股1仙。收入按年跌3.14%至1.49億元。