新盤改策略不賣轉租　渣甸山現樓目標月租逾100萬

買家入市心態審慎，新盤銷情放緩，最新有豪宅亦「轉售為租」。渣甸山現樓項目，推出1伙複式戶作全球招租，目標月租逾百萬元。早前全幢轉租的何文田現樓項目，兩周之內已租出全盤逾五成單位。

●渣甸山皇第複式戶連售為租

●沙田星凱‧堤岸獲投資者再掃3伙

中洲置業旗下已屆現樓的沙田星凱‧堤岸，周二(27日)連環售出7伙，單日吸金4,829.9萬元。其中有3伙一房單位為同一組大手客增購。該公司營銷策劃總監楊聰永指，有大手客早前已購入三個單位，今日再以2,108.9萬元增購3伙，包括3座48樓G室，3座49樓G室及3座49樓F室，實用面積為347及346方呎，成交價介乎701.1萬至704.6萬元，呎價約20,205至20,324元。

●何文田PRINCE WESIDENCE租出全盤一半單位

●天水圍Wetland Seasons Bay第3期一房成交價476萬元

●啟德跑道區柏蔚森III一房呎售18,427元

●鴨脷洲弦岸開放式戶成交價406萬元

●何文田譽林兩房呎售約18,889元