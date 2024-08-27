新盤改策略不賣轉租 渣甸山現樓目標月租逾100萬
2024年08月27日 21:05
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買家入市心態審慎，新盤銷情放緩，最新有豪宅亦「轉售為租」。渣甸山現樓項目，推出1伙複式戶作全球招租，目標月租逾百萬元。早前全幢轉租的何文田現樓項目，兩周之內已租出全盤逾五成單位。
●渣甸山皇第複式戶連售為租
資本策略地產(00497)執行董事何樂輝表示，旗下合作發展的渣甸山皇第，於周二(27日)起推出1伙複式戶「轉售為租」，作全球招租，目標月租逾100萬港元。上述單位為19樓至20樓A室複式戶，實用面積5,696方呎，期望每方呎租金可達250元。
●沙田星凱‧堤岸獲投資者再掃3伙
中洲置業旗下已屆現樓的沙田星凱‧堤岸，周二(27日)連環售出7伙，單日吸金4,829.9萬元。其中有3伙一房單位為同一組大手客增購。該公司營銷策劃總監楊聰永指，有大手客早前已購入三個單位，今日再以2,108.9萬元增購3伙，包括3座48樓G室，3座49樓G室及3座49樓F室，實用面積為347及346方呎，成交價介乎701.1萬至704.6萬元，呎價約20,205至20,324元。
●何文田PRINCE WESIDENCE租出全盤一半單位
其士國際(00025)發展的何文田PRINCE WESIDENCE，自公布「轉售為租」後，截至周二(27日)已租出全盤58伙約一半的單位。該集團銷售及市場部經理曾家進表示，該盤正式開放近兩周，錄得的睇樓量逾800人。現時項目一房租金由1.6萬起至2.3萬元不等，而分層兩房租金則介乎2.66萬至3.6萬元。項目錄得最高呎租達64元。
●天水圍Wetland Seasons Bay第3期一房成交價476萬元
新鴻基地產(00016)旗下天水圍Wetland Seasons Bay第3期，今(27日)售出6B座7樓A5室，實用面積314方呎，屬一房間隔，成交價476.34萬元，呎價約15,170元，買家另可享有回贈。
●啟德跑道區柏蔚森III一房呎售18,427元
新世界發展(00017)及遠東發展(00035)合作發展的啟德跑道區柏蔚森III，今(27日)售出第1座22樓K室，實用面積260方呎，一房間隔，成交價479.1萬元，呎價約18,427元。項目在兩日之內共售出4伙，套現逾3,000萬元。
●鴨脷洲弦岸開放式戶成交價406萬元
莊士中國(00298)發展的鴨脷洲弦岸，今(27日)錄得12樓C室的成交，單位實用面積205方呎，採開放式間隔，成交價406.2萬元，呎價約19,815元。
●何文田譽林兩房呎售約18,889元
永義國際(01218)旗下的何文田譽林，周二(27日)公布售出8樓C室，實用面積為494方呎，兩房間隔，成交價933.1萬元，呎價約18,889元，買家採用90天付款計劃入市。