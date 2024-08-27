意國已發明免稀土電動車引擎　華失制衡利器？

外媒報道，意大利成功研發毋須使用稀土的電動車引擎，有機會改變未來交通。報道指，該新型引擎的第一代命名為Spinrel，在德國科隆的國際汽車科技博覽會上曝光。

該新引擎由Green Silence工業中心研發製造，該中心由意大利北部的三家企業SettimaMeccanica、Spin與Motive組成。據悉，Spinrel引擎研發計劃是由意大利私募基金Xenon資助，主要技術是不再用稀土製造的永久性磁鐵。

目前，全球有17種被列為「稀土」的金屬化學元素，中國擁有稀土存量約佔全世界37%，卻是全球主要的稀土生產、出口及加工國。

報道指，該無稀土引擎除確保更高、更穩定的性能外，更可減少噪音。由於不用稀土，更可提升引擎的可回收性，降低污染性強的稀土採礦活動。

歐盟近年減少依賴中國生產的原料，今年3月通過「關鍵原料法」，旨在強化對科技、綠能產業至關重要的原料供應自主性。中國供應歐盟98%的稀土(rare earth)、97%的鋰、93%的鎂，上述原料都是半導體、電動車電池、太陽能及風力發電等產業的關鍵原料。