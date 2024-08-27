奧柏‧御峯開放式戶劈價13%　連租約售365萬元

投資者出手買減價貨。旺角奧柏‧御峯開放式單位，劈價約13%，連租約以365萬元沽出。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

九龍區

●中原王秉義指，旺角奧柏‧御峯1座高層G室，實用面積約274方呎，開放式間隔，原先叫價418萬元，議價後降價53萬元或約13%，以365萬元連租約易手，呎價約13,321元，原業主於2012年4月以335.4萬元購入，約12年帳面獲利29.6萬元。

●中原許永生表示，長沙灣昇悅居8月暫錄約2宗買賣，屋苑8座低層H室，實用面積約490方呎，兩房間隔，原先叫價788萬元，經連番議價後降至720萬元沽出，議幅約9%，呎價約14,694元，新買家為外區客。

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新界區

●利嘉閣溫錦華稱，將軍澳天晉1期6座中層D室，實用面積約536方呎，兩房間隔，以832萬元成交，呎價約15,522元，原業主於2011年以約452.6萬元一手購入，帳面獲利約380萬元。

●中原胡耀祖指，馬鞍山8月暫錄約50宗二手買賣，按月減少約17%，其中居屋錦英苑H座低層7室，實用面積約645方呎，三房間隔，日前議價後以已補價自由市場價420萬元易手，呎價約6,512元，新買家為用家。

●世紀21奇豐胡佩碧表示，馬鞍山居屋錦英苑B座低層1室，實用面積約554方呎，三房間隔，放盤3個月，已補價自由市場叫價420萬元，減11萬元，終獲買家以409萬元承接，呎價約7,383元，原業主於2018年3月以535萬元購入，約6年多帳面虧蝕126萬元。

●世紀21奇豐莊瑞生指，馬鞍山星漣海1座高層A室，實用面積約1,199方呎，四房間隔，享海景，原先叫價價1,800萬元，放盤半個月，減價320萬元，減幅約17.8%，終以1,480萬元成交，呎價約12,344元，原業主於2018年12月購入，持貨約6年帳面勁蝕779萬元。

●世紀21奇豐張翠珊表示，馬鞍山居屋錦豐苑C座中層3室，實用面積約604方呎，三房間隔，望園景，未補價第二市場叫價520萬元，放盤5個月，累減45萬元，終以475萬元沽出，呎價約7,864元。

●世紀21奇豐袁麗詩稱，沙田第一城19座高層C室，實用面積約327方呎，兩房間隔，望園景，放盤1個月，叫價500萬元，累減75萬元，減幅約15%，以425萬元成交，呎價約12,997元，原業主持貨近4年，帳面虧蝕133萬元。

●中原蔡天賜表示，粉嶺及上水8月暫錄約40宗二手買賣，按月跌約15%，上水蔚翠花園5座中層F室，實用面積約550方呎，兩房間隔，叫價約450萬元，日前議價後以400萬元易手，呎價約7,273元，新買家為上車客。

●利嘉閣黃靜顏稱，上水公屋天平邨天祥樓高層1室，實用面積約381方呎，兩房間隔，未補價第二市場叫價165萬元放售，議價後以138萬元售出，呎價約3,622元。

●中原王勤學表示，元朗朗晴居8月錄約6宗買賣，上月三房單位最平成交635萬元，該盤7座低層E室成交，實用面積約748方呎，套三房間隔，叫價680萬元，減價52萬元，獲上車客以628萬元承接，呎價約8,396元。

●祥益袁思賢指，屯門市廣場1座中層A室，實用面積約325方呎，兩房間隔，累積減價40萬元，獲區內退休人士決定即睇即買，以325萬並「一筆過」購入上址作自住，呎價約10,000元。

●祥益黃慶德表示，屯門居屋悅湖山莊11座高層G室，實用面積約592方呎，三房間隔，新買家為區外綠表客，見屋苑鄰近家人居所，決定於未補價第二市場以398萬元購入自用，呎價約6,723元。

●中原林恩信指，荃灣尚翠苑B座中層1室，實用面積約438方呎，兩房間隔，7月於未補價第二市場叫價500萬元，經議價後，最終減價60萬元，以440萬元易手，呎價約10,046元。

●中原唐偉峯表示，青衣盈翠半島9座高層G室，實用面積約520方呎，兩房間隔，單位放盤一年，去年8月叫價862萬元，今年4月減至800萬元，8月再減至758萬元，近日獲買家洽購，議價後以750萬元成交，呎價約14,423元。

●利嘉閣彭錦添稱，青衣曉峰園一個A室連天台特色戶，實用面積約1,109方呎，天台面積約795方呎，套三房連工人套房間隔，最初叫價1,240萬元放售，剛以1,088萬元成交，呎價約9,811元，原業主在2014年以約1,010萬元買入單位，帳面獲利約78萬元。