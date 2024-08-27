【夜市UPDATES】美股早段微跌　港股夜期低水17點

美股周二早段全線微跌，上日破頂的道指跌23點，報41,217點；標指跌6點，報5,610點；納指52點，報17,672點。港股夜期報17,858點，跌55點，較本港收市低水17點。

美銀報告顯示，其客戶上周淨減持46億美元的美股，主要集中於大型及中型股，反觀小型股連續4個星期吸引到資金流入，另一現象是沽個股買ETF(交易所買賣基金)，科技股正是這樣。同時，上市企業回購股份規模相對標指市值的比率，24個星期以來首次低於季節性水平。

蘋果公司(Apple Inc.)確認在本港時間9月10日凌晨一時舉行發布會，主要是「發光的時刻來了」(It's Glowtime)，其具體含義不明，一說是語音助手Siri的重新設計，本次焦點是內置人工智能(AI)的iPhone 16。不過，分析指，iPhone 16銷情可能相對淡靜，預計不會有一波大型換機潮。

綜合各方消息和分析，新一系列的iPhone會有更大屏幕的機款，改良過的拍攝按鈕，並有新的顏色，可穿戴裝備預期會裝上更快的晶片。iOS 18亦預料將於下月面世，它會搭載Apple Intelligence，問題是這套AI功能會在新機發布後不久才會推出。

獨立投資研究機構CFRA認為，新AI功能恐怕只會是未來幾年逐步推出，升級版的Siri可能明年才有，因為不會立即掀起換機潮，暫時也不預計iPhone 16會大幅漲價。

事實上，Apple以美國為主的美洲市場收入於截至6月底止首9個月按年僅升2.39%，比起前一財年算不上有很大改善。瑞銀財富管理把美國經濟陷於衰退機會率的預測由20%上調至25%，主要基於上月就業數據欠佳，職位增長減慢。

該行稱，雖然基本預測是「軟着陸」，但很視乎消費開支，因此前景「多雲」，又指「鑑於疫情期間的超額儲蓄正被耗盡，持續的收入增長對社會消費保持上升至關重要」。

三藩市聯儲銀行行長戴利附和美國聯儲局鮑威爾，說減息時機已到，強調聯儲局要防止緊縮性的貨幣政策損害就業，可是也必須讓美國通脹回落到2%，「一段時間內息口都會偏向緊縮」，反映她傾向支持減息0.25厘。

里士滿聯儲銀行行長巴爾金亦稱，通脹降溫已從商品延伸到其他領域，可是消費者花錢開始揀擇起來，並擔心企業目前「少請人，少炒人」的現象不能持久，經濟轉弱最終會令企業裁員，但補充減息會「摸着石頭過河」。他與戴利今年都在聯邦公開市場委員會(FOMC)有投票權。