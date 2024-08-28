東方日報B1：美元失「息」　人幣望飆一成

美國下月減息預期高唱入雲，但利率還未真的減下來，資金部署重返人民幣資產的說法開始受關注。提出「美元微笑理論」(Dollar Smile Theory)的摩根士丹利前貨幣策略分析師任永力認為，隨着美國減息，可能會促使中國企業出售美元計價資產達一萬億美元(約7.8萬億港元)，並促使人民幣升值最多10%。

美匯指數周二仍在100水平徘徊，波幅介乎100.71至100.93；周二中國人民銀行逆回購增至4,725億元人民幣，人民幣兌每美元中間價下調110點子至7.1249，離岸人民幣曾報7.129，每百港元兌91.34元人民幣。

現任Eurizon SLJ Capital行政總裁的任永力解釋，自新冠疫情以來，因美元回報吸引，中國企業累積的離岸投資料逾兩萬億美元。可是當美國聯儲局減息，中美息差收窄，就會削弱美元資產吸引力；且一旦美國通脹繼續下降，減息幅度將超出預期。

其他因素尚包括美元估值過高、美國的貿易和財政雙重赤字，以及經濟「軟着陸」(經濟放緩但不衰退)前景，均加強他對美元貶值的信念。如果人行不介入吸收美元流動性，人民幣的升勢可能會更大。

對於大量資金匯回時的影響，任以「想想雪崩吧！」來形容。雖然貨幣升值會削弱出口競爭力，破壞本已乏力的經濟復甦，可是任認為，人民幣被允許升值幅度或達5至10%，因為這「對中國來說是適度、可接受。」如果上述兩萬億美元資金中的一半是「自由自在」、易受市場環境和政策變化刺激，就可能有價值一萬億美元的快錢會捲入這種潛在的踩踏事件。

事實上，本月中銀證券全球首席經濟學家管濤亦曾表示，美國若作出預防式減息，將有利人民幣匯率穩定；而若出現市場打消單邊預期的情況，觸發息差交易反向平倉，或令人民幣出現快速大幅升值。

以往美元霸權一直穩如泰山，但近年卻逐漸動搖。美國著名智庫布魯金斯學會(Brookings Institution)研究報告就指出，美元遇到的4大挑戰。

首先是美國濫用制裁，尤其在2022年俄烏衝突爆發後，美國與盟友制裁俄羅斯，促使俄國和其他金磚國家的去美元化運動。尤其俄國採取人民幣兌盧布的匯率制度，並提議設立一種與美元競爭的貨幣，牽頭開發一個不依賴美元的替代支付平台。報告更引述美國財長耶倫的話稱，如果美國在制裁上反覆無常，採取單方面行動，美元可能會被取代。

其次是美國債務不斷累積，儘管美國債務餘額尚未突破不可持續的水平，但政府「大花筒」往績，令人難以安心。信貸評級機構惠譽去年就下調美國的信用評級，理由是美國政府的「治理水準持續惡化」。

第三項挑戰是支付技術的改進，使非傳統貨幣的兌換變得更加容易，打壓對美元的需求。最後是央行數碼貨幣的興起。其中，中國已推出數碼人民幣，而中國的人民幣跨境支付系統(CIPS)在過去幾年亦發展迅速。相反美國在數碼美元上一直只聞樓梯響，可能令美國落後於其他數碼支付技術正在迅速發展的國家。

雖然這場貨幣戰要美元霸權沒落，可能還有很長的路，但短期美國經濟放緩是有迹可尋。據達拉斯聯儲銀行公布的德州製造業前景調查，一家生產商的晚餐香腸類別出現了「適度增長」。這凸顯了消費者因通脹蠶食了購買力，便選擇更便宜的產品並減少消費的趨勢。其中一間食品製造商更認為，香腸消費增加是人們在「為經濟衰退做準備」。