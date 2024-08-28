【東方日報產評】美減息虛實難分　貨幣戰更添迷茫

美國聯儲局舵手鮑威爾稱減息時機已到，滿足投資者押注9月美國降息之期待，隨之而來的是美匯指數走勢轉弱，以及非美貨幣來一場集體反攻，人民幣升勢尤其惹人矚目，畢竟如今中國資產估值仍然相對低迷，一旦人民幣快速大幅反彈，不難吸引遊資流入中國市場炒作一轉，若當局能乘勢加大資本市場開放，吸引更多長期外資進場，這場中美貨幣戰可能要上新階。問題在於美國9月是否減息，並非毫無變數，得提防聯儲局又施展彈弓手，殺市場一個措手不及！

上周鮑威爾在銀行家年會放話，吸引全球目光，結果是向市場給出美國減息將至的訊息，市場順水推舟，押注9月聯儲局將減息高達半厘，美元隨即迎來海量沽盤，一眾非美貨幣則展開反彈。撇除剛啟動貨幣政策正常化、重納加息周期的日本，其他如歐元、人民幣等主流非美貨幣都有一定幅度反彈。要知道，若美國貨幣政策大轉向，美元走向開新局，隨之而來可能又是一場大型資金拆倉潮，資本市場大洗牌，市場都在等待新一輪贏輸家出現。

別忘記，今年3月，鮑威爾亦曾一度放鴿，惟到真正要作決策的時候，卻未如市場預期般放鬆貨幣政策，今次會否重施故技，關鍵是9月議息會議前的經濟數據表現，若然通脹持續受控，而就業市場、資產市場又同時降溫，則聯儲局要做預防性的減息，以防經濟硬着陸的可能性存在，但是否如市場預期般減息半厘，則屬後話。

事實上，觀美匯指數，自2022年啟動加息周期後，就升穿並一直企在100至110水平，一旦確認美元進入調整期，美匯指數甚或向90邊推進。如今美股估值高昂，是高處未算高，抑或是燙手山芋生人勿近，年底前的美元走向料將提供答案。當然，美元相對轉弱，但實際上有多弱，持續多久，除了要看美國經濟，還得看其他經濟體的經濟表現。以中國為例，若經濟提速增長，配合加大吸引外資政策力度，令人民幣資產重現吸引力；再又如已率先進入減息周期的歐洲經濟若能展現活力，帶動歐元匯價，兩者皆有望成為美元進一步走弱的推手。

美元走向，關係到全球資金流變化，也是中美貨幣戰的一場關鍵戰役，9月是否會有階段性的重大變化，得耐心等候結果。惟不得不提的是，經歷過今年3月聯儲局的「彈弓手」，以及與11月美國大選日子愈來愈近，地緣政治風險升溫，投資者樂觀的同時得保持謹慎，以防美國經濟數據表現再次出乎市場預期，令減息的日子又再推遲。

另一點須注意的是，下半年美國與日本貨幣政策同時出現逆轉之勢，並不是偶然。作為美元以外另一國際避險貨幣的日圓，將迎來日本央行在10月議息。若然日本繼續加息，資金將持續流入日圓，變相對由美元轉弱引發的非美貨幣資金流造成分流效應。可見，人民幣迎來資金回流潮的如意算盤是否打得響，過早行動，又或過分憧憬，可能都要付上沉重代價，還是耐心觀望更多確認美元後市走向的訊息出現，寧買貴，莫買錯！