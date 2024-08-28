投委會：全新積金易平台　輕鬆管理強積金

「積金易eMPF」平台已於今年六月正式投入運作，標誌強積金將會進入全新數碼時代。透過積金易平台，打工仔可以輕鬆整合強積金帳戶，更方便和有效地管理強積金。

積金易平台簡介

「積金易」平台由積金局的全資附屬公司積金易平台有限公司構建並營運，是一個處理強積金行政工作的一站式電子平台。所有僱員、僱主或自僱人士均可以隨時隨地使用「積金易」管理強積金。透過將強積金計劃的行政程序統一化及數碼化，平台將有助減低成本，創造收費下調空間，讓計劃成員直接受惠。

強積金計劃成員除了可以透過電腦或流動應用程式使用「積金易」管理強積金帳戶，包括整合帳戶、供款、轉換基金或調整基金組合、檢視強積金投資表現等，還可以查閱及處理名下不同帳戶的強積金。除此以外，僱主亦可以利用「積金易」有效管理僱員的強積金事宜。

強積金計劃分階段加入積金易

在2024年6月26日至2025年底期間，各個強積金計劃將陸續加入「積金易」，大家可參閱強積金計劃加入「積金易」的時間表。強積金受託人在加入「積金易」前，亦會向計劃成員和僱主發出通知書。

簡易登記

計劃成員和僱主收到強積金受託人的通知書後，可以在指定日期登記「積金易」。大家除了可以透過「積金易」網站或「積金易」流動應用程式進行註冊，亦可以親身到全港三間「積金易」服務中心以及「積金易」項目承辦商所屬集團12間門市的自助服務機進行註冊。

只需三個簡單步驟，包括身份驗證、填寫個人資料及設置用戶名稱和密碼，即可完成註冊。「智方便」用戶可以在註冊時直接透過「智方便」進行身份驗證。

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