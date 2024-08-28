凱基亞洲：聯儲局減息力保經濟軟着陸

美國聯儲局主席鮑威爾在上周舉行的Jackson Hole全球央行年會中提到，調整政策的時機已經到來，這是頗為明確的減息信號。較早前發布的7月份美國聯邦公開市場委員會(FOMC)會議紀錄顯示，大多數官員認為9月減息是合適的，今次的央行年會發言，是進一步鞏固減息預期。鮑威爾在會中重申，聯儲局仍維持「穩定通脹」及「最大就業」雙重使命，未來減息時間與幅度將取決於未來的數據、不斷變化的前景和風險之間的平衡。

勞動市場轉差惹憂

美國7月份的整體及核心消費物價指數(CPI)分別為2.9%及3.2%，近月走勢也開始貼近聯儲局的目標2%。該局表示通脹上升風險減弱，同時就業下行風險增加，由於勞動市場降溫加速，短期或不會導致通脹上揚，該局並不願看到勞動市場進一步降溫，言論暗示，更擔憂的是勞動市場。

在此之前，美國勞工統計部向下修正就業市場數據，截至今年3月的一年，美國非農就業職位下修81.8萬個(大約是每月少6.8萬個)，是繼2009年以來最大規模的修正。聯儲局未來的貨幣政策，特別是市場關注的減息路徑，更傾向防範就業市場進一步轉差，後續觀察重點將是勞動數據。

美股升勢有望延續

芝商所的FedWatch工具顯示，現時利率期貨已反映聯儲局9月減息0.25厘，而減0.5厘的機會仍接近38%。在勞動市場持續降溫，但未有惡化的情況下，例如是裁員人數明顯增加，估計9月減息0.5厘的機率仍不高。可能到第四季時，即是今年11月或12月的會議，才有較大可能一次減息半厘。

目前，經濟仍朝着軟着陸方向發展，減息預期有利美股升勢，上周五美股3大指數全線上升。標普500指數的11個板塊皆錄得上升，升勢最亮麗的是受減息預期所帶動的房地產，其次是非必需消費及資訊科技板塊。

凱基亞洲投資策略部