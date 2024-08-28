陳樂怡：旅遊股復甦因素料已反映

美國聯儲局主席鮑威爾於上周五Jackson Hole全球央行年會發出明確「鴿」派信號，市場充分預期9月啟動減息周期，宜留意會議公布前的8月份非農就業報告。對於中港市場方面，若然美國落實減息，紓緩人民幣貶值壓力，或可為內地放寬貨幣政策製造空間。

中企盈測難大幅提升

港股業績期進入尾聲，消費相關企業普遍指競爭環境激烈，下半年至今情況未見明顯好轉。中資企業盈利預測難有太大提升空間，恒生指數短期阻力仍為18,000點。

不過，由於供應增加，以及旅遊需求正常化，人均消費下降，內地酒店房價及機票價格持續下跌，為境內遊業務帶來挑戰。預計後續發力點仍然是出境遊，公司產業鏈資源豐富，海外市場仍有拓展空間，旗下國際網上旅行社(OTA)Trip.com滲透率有望續提升。雖然業績勝預期，但短線利好因素已反映，後續股價上升空間視乎管理層展望，以及市場對於內地服務消費需求的看法。

晶苑受惠客戶補庫存

展望未來，客戶補庫存的動力增強，預計可至少持續至明年上半年。同時，上半年人力短缺問題已大致解決，產能將會逐步提升，擴大規模效應，利潤率料可進一步改善。由於現金流前景向好，公司調高派息比率至60%，令市場驚喜。晶苑現價對應2024財年預測市盈率約7倍，預測股息率逾8厘，上望目標4.3元，支持位3.5元。

信達國際研究部助理經理 陳樂怡(作者為註冊持牌人士，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)