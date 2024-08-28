張智威：港股難大升 京東及安踏回購可撐起股價

信誠證券聯席董事張智威表示，市場對美國聯儲局9月減息的預期持續升溫，美元回落，人民幣匯價回升，帶動港股近期反覆向上。不過，恒指由8月初16,400點邊升至17,800點水平，累積升幅已多，相信減息的利好消息已大部分反映，加上成交未能配合，在塘水滾塘魚下，大市難有大升空間。