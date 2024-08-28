張智威：港股難大升 京東及安踏回購可撐起股價
2024年08月28日 11:21
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京東集團計劃回購股份。（中新社圖片）
信誠證券聯席董事張智威表示，市場對美國聯儲局9月減息的預期持續升溫，美元回落，人民幣匯價回升，帶動港股近期反覆向上。不過，恒指由8月初16,400點邊升至17,800點水平，累積升幅已多，相信減息的利好消息已大部分反映，加上成交未能配合，在塘水滾塘魚下，大市難有大升空間。
小鵬汽車(09868)新款車型MONA M03由11.98萬元人民幣起售，較特斯拉在中國銷售的最便宜版本Model 3售價23.19萬元人民幣低約一半，消息帶動小鵬股價逆市向上。不過，張認為，內地汽車行業競爭激烈，小鵬低價推新車款，料進一步壓縮毛利率。而美國、加拿大相繼對中國車企加徵關稅，行業前景審慎，板塊宜小心為上。
安踏體育(02020)半年多賺逾6成，同時宣布動用不超過100億港元回購股份。京東集團(09618)亦計劃回購價值不超過50億美元的股份。張智威指出，回購消息對安踏及京東有利好作用，但兩者股價均受制100天平均線，短線可在區間炒上落，但中長線仍要視乎業績及派息表現，才可支持股價進一步向上。