萊坊：樓價全年料跌半成　高息因素續影響上車客

萊坊高級董事大中華區研究及諮詢部主管王兆麒表示，差估署樓價指數反映二手樓價，7月指數按月再回落約1.9%，今年樓價累計下跌約4.6%。

市場在消化撤辣消息後沒有其他利好消息承接，高息口及新盤貨尾量囤積等因素繼續拖累樓價。撤辣後，成交明顯增加，但短期內二手樓價受一手銷售影響將繼續走弱。隨着美國即將減息，預料第三季樓價或會見底，第四季在谷底反覆徘徊，下半年整體跌幅或較上半年略為收窄，維持年初預測樓價全年下跌約5%。

市場預期美國減息將於9月開始，但香港銀行或不會立即跟隨，預計高息因素繼續影響上車買家、換樓人士及新造按揭。

撤辣後新盤銷情不俗，市場貨尾量略為回落，但預計貨尾量要再減少8,000至10,000伙後，才有利樓價明顯回升，以現時銷售步伐，最快在2025年年中才回落至較低水平。

他預計，市場消化撒辣利好消息後，按月成交將徘徊在4,500至5,000宗水平，但在減息前市場整體購買力仍然不足，預計今年一、二手成交量會約48,000至53,000宗。

此外，發展商積極減價去貨，受貨尾囤積影響，相信發展商推盤時，會提供更多優惠及財務計劃去吸引買家。

政府高才通計劃令勞動人口及高收入人士規模回升，對住宅租務需求繼續有剛性支持，預計今年租金繼續上升5至8%，整體租金回報率提升至近3厘。中小型住宅租金升幅將跑贏豪宅，未來數月住宅租金走勢保持平穩。