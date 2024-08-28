【產經直播】學股神買美短債？備兌認購期權輕鬆袋息？
2024年08月28日 11:55
東網電視更多新聞短片
美國聯儲局主席鮑威爾上周於Jackson Hole全球央行年會上放鴿，9月開始減息已成為市場共議，減息幅度成焦點所在，減0.25厘還是0.5厘機會較大？美國第二季GDP修正值及7月個人消費支出物價指數(PCE)分別於周四(29日)及周五(30日)公布，反映最新通脹及經濟情況，會否擔心為市場帶來驚嚇？
在美國減息預期下，現時部署買美債是好時機？美國聯儲局減息幅度，又會如何影響美債回報？「股神」巴菲特旗下投資旗艦巴郡早前公布今年第2季業績，披露所持短期美國債券多達2,346億元，規模比聯儲局還多。論回報及平衡風險，為何中短年期美債較長年期的值博？Global X美國3-5年期國債ETF(03450)是合適選擇？
另外，美股觀望氣氛濃厚，龍頭科企英偉達周三(28日)收市後公布業績，其股價績前倒升1.5%，能否進一步突破？甚至帶動其他科技巨頭向上？另外，美匯指數創逾一年低位，挨近100心理關口，美元兌日圓又再下試143水平，會否掀新一輪拆倉潮？美股部署策略上有何改變？
港股方面，恒指近日反彈至17,800點水平，下行壓力大？隨着拼多多績後暴跌，令市場更關注內地消費行業內捲及通縮情況，在後市存在不確定性下，採用備兌認購期權策略更佳？投資者可藉此收取期權金，能獲取相對穩定回報，並減低風險？透過Global X 國指成份股備兌認購期權主動型ETF(03416)作部署，有何優勢？
市況未明朗，部署港股收息股值博？哪一個板塊較睇好？內銀股近期備受追捧，股價是否升得過急？中石油(00857)績優，油股回勇？本地公用股繼續追落後？不過以一籃子部署Global X 恒生高股息率ETF (03110)更好？該ETF分散投資於50隻香港上市的高股息股票，可為投資者提供更高的穩定性？
Global X ETFs 特約《英識ETF》周三中午12時30分直播，今集請來兩位基金經理——Global X ETFs基金經理霍浩華(Dennis)，及黃國英資產管理董事黃國英，為大家分析最新ETF投資策略。
Global X 美國3-5年期國債ETF(03450)
Global X 恒生高股息率ETF(03110)
Global X ETFs提供一系列收益型策略，幫助投資者穩中求勝。 了解更多：
Global X 國指成分股備兌認購期權主動型ETF(03416)及風險披露詳情：
Global X 恒指成分股備兌認購期權主動型ETF(03419)及風險披露詳情：
投資於相關備兌認購期權主動型ETF可能涉及潛在風險 (如適用)，當中包括主動投資管理風險、期貨合約風險、保證金要求的風險、結算所倒閉的風險、集中風險、證券借貸交易風險、貨幣風險、資本支付分派之風險、 及以交易風險。
歡迎網民加入討論及發問！詳情請click入以下連結度睇啦！
1.《on.cc 東網／東方日報》facebook專頁：
2.《東網Money 18》facebook專頁：
3.東網Money18 YouTube頻道：
4.東網youtube 頻道：