【產經直播】學股神買美短債？備兌認購期權輕鬆袋息？

美國聯儲局主席鮑威爾上周於Jackson Hole全球央行年會上放鴿，9月開始減息已成為市場共議，減息幅度成焦點所在，減0.25厘還是0.5厘機會較大？美國第二季GDP修正值及7月個人消費支出物價指數(PCE)分別於周四(29日)及周五(30日)公布，反映最新通脹及經濟情況，會否擔心為市場帶來驚嚇？

另外，美股觀望氣氛濃厚，龍頭科企英偉達周三(28日)收市後公布業績，其股價績前倒升1.5%，能否進一步突破？甚至帶動其他科技巨頭向上？另外，美匯指數創逾一年低位，挨近100心理關口，美元兌日圓又再下試143水平，會否掀新一輪拆倉潮？美股部署策略上有何改變？

Global X ETFs 特約《英識ETF》周三中午12時30分直播，今集請來兩位基金經理——Global X ETFs基金經理霍浩華(Dennis)，及黃國英資產管理董事黃國英，為大家分析最新ETF投資策略。

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