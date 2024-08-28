日清食品中期少賺1.2%　不派息

集團指，儘管消費情緒下降，且人們更傾向儲蓄，惟整體即食麵業務保持穩定，杯裝即食麵，特別是合味道大杯麵及若干高檔袋裝即食麵的銷售額略有改善。

日清食品指，來自香港及其他亞洲業務的收入減少6.1%至7.1億元，佔集團總收入38.7%，主要由於香港消費者在日用品方面的支出外流至深圳，抵銷其他亞洲地區的增長。此外，分部業績而言，香港及其他亞洲業務減少34%至約3,690萬元，主因全新自動化及節約人力的智能生產線折舊開支增加，以及非麵類業務的產品銷量減少。

集團稱，香港即食麵業務收入略增，乃由於拓展包括北海道出前一丁、日清元祖雞汁即食麵及日清越粉系列在內的高檔袋裝即食麵，使袋裝即食麵銷量恢復。公司進一步加強對北美、英國、歐盟、澳洲及新西蘭的出口銷售，帶動香港銷售增加。

越南市場方面，日清越南主要以日清拉王及Mi Cay Nissin等品牌從事生產及銷售袋裝即食麵。期內公司積極探索並拓展國內市場的不同銷售渠道，重點關注年輕消費者群體，並取得良好表現，整體業務前景令人鼓舞。

展望未來，日清食品表示，公司對各地區的長期業務發展持審慎樂觀的態度，並繼續管控成本及改善營運效率。高端化及多元化策略是在動盪及波動的市場中實現增長的關鍵。香港方面，鑑於消費者健康意識不斷提高，故公司致力將業務組合進一步多元化至非麵類業務，豐富產品線，以擴大收入基礎。至於在內地，則會繼續擴展業務版圖及滲透其他地區，同時開拓更多銷售渠道。