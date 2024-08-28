中原陳永傑：8月差估署樓價指數恐續跌

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，差估署剛公布最新樓價指數持續下跌，返回8年前水平，加上經濟不景氣，早前更傳出銀行追收還款，及拖慢按揭審批，雖然政府與銀行代理齊聲協助中小企，以及為按揭審批時限作出承諾，但對加快物業成交作用不大。日前更傳出發展商向撻訂買家追收差價，此舉相信亦令不少一手準買家卻步。市場充斥眾多不利因素，近月物業市場價量齊跌。

他指，市場正靜待下月美國減息，發展商按兵不動，8月份一手成交暫只錄約460宗，創撤辣後新低，二手市況需未如一手般淡靜，但市場屢出現裂口價，相信8月份差估署指數將續跌。

事實上，3月時受惠於全面撤辣，差估署指數單月錄得1.88%升幅。陳氏認為，如9月美國落實減息，香港銀行雖然未必即時跟隨，但方向明確，而且減息相信可為各行各業帶來刺激，對樓市甚至經濟均會帶來裨益。相信9月份落實減息可為樓市帶來轉機。

至於差估署7月份租金指數報194.1點，按月升約1.1%，已連升5個月，創5年新高。他又指，人才輸入計劃以及部分買家棄買為租，市場對租盤需求增加，迫使租金一直向升，他相信待息口回落，出現供平過租時，租客轉租為買，可令租金升勢放緩。