金管局推出Ensemble項目沙盒　促進代幣化應用

香港金融管理局舉行Ensemble項目沙盒啟動儀式，宣布首階段試驗將涵蓋四大代幣化資產用例主題，包括固定收益和投資基金、流動性管理、綠色和可持續金融、貿易和供應鏈融資。

金管局指已完成構建沙盒，旨在利用實驗型代幣化貨幣促進銀行同業結算，並集中研究代幣化資產交易。Ensemble項目架構工作小組的參與銀行已將其代幣化存款平台連接至沙盒，為日後開展跨行支付同步交收及貨銀兩訖結算的實驗做好準備。

金管局總裁余偉文表示，推出Ensemble項目沙盒測試代幣化用例，標誌着金管局和業界在探索應用代幣化技術於實際業務場景上邁出重要一步。Ensemble項目今年3月推出以來，業界就開拓創新解決方案以重塑數碼金融領域反應積極。金管局期待未來與證監會、其他央行機構、學術界及各相關行業參與者合作，進一步推動香港代幣化市場的創新發展。

證監會行政總裁梁鳳儀表示，沙盒的推出印證了創新和監管互相結合能為金融市場開闢新道路。證監會和金管局有着相同的願景，並致力通過創新的市場基礎設施引領香港的金融系統昂然步向未來。

Ensemble項目旨在探索建基於區塊鏈平台的創新金融市場基礎設施，透過批發層面央行數碼貨幣（wCBDC），促進市場以代幣化貨幣進行無縫的銀行同業結算。通過沙盒試驗，金管局將驗證代幣化資產、代幣化存款和wCBDC之間的技術互通性，亦會讓業界參與者在實際業務場景中，對代幣化資產交易進行端對端測試。