天璽‧天第1期設4大區域　提供906伙

新地代理總經理胡致遠表示，項目第1期提供906伙。住宅布局規劃上，以空中花園為分界，設4大區域，包括Elite Zone，Peak Tower，Pinnacle Tower及 Apex Tower。

當中，位於第3座32樓至50樓的區域，命為Peak Tower，屬於樓王，提供60伙，特別有尊屬上落客區及住宅大堂。該區域的單位「一梯4伙」，均屬四房間隔，實用面積介乎約1,300至2,500方呎。包括Peak Tower(第3座)的46樓B室，實用面積約2,000方呎，採四房雙套及工作間間隔，客飯廳佔約600方呎，兩個套房設於單位兩側。

其他區域方面，同屬空中花園對上的Pinnacle Tower及Apex Tower，分別佔約60伙及約68伙。上述三個高層區域，入場戶型由兩房起。至於，空中花園對落的低層區域，命為Elite Zone，戶型涵蓋開放式至三房間隔。

對於差估署最新樓價指數按月跌1.88%，他認為，市場統計數字對項目推盤策略沒有影響。