中原按揭：放寬按揭後轉按增　7月登記較低位升一成

中原按揭董總經理王美鳳指出，根據中原研究部數據顯示，2024年7月份銀行轉按登記錄548宗，按月回升11.1%，但仍屬2017年1月有紀錄以來第二低，僅次於6月份487宗最低紀錄。7月份轉按登記量低位回升，主因是2月底政府放寬按揭後，轉按申請量曾一度回升，7成按揭樓價上限提高至3,000萬，令潛在轉按需求包括由發展商一按轉回銀行按揭的個案增加，不過隨後銀行逐步削減按揭優惠，轉按尤以為甚，轉按誘因大減下第2季轉按申請量已進一步萎縮，預期未來數字將會回落並續處低水平。

數據顯示，7月份銀行轉按登記錄548宗，首五位排名維持不變，滙豐銀行巿佔率按月減2.5個百分點至24.8%(136宗)，蟬聯冠軍。中銀香港排名第2，巿佔率按月減6.9個百分點至14.2% (78宗)。工銀亞洲市佔按月增加1.2個百分點至10.9% (60宗)，排名第3。東亞銀行市佔按月減0.8個百分點至6.6% (36宗)，排名第4。總計首四位銀行轉按巿佔率7月份減少9個百分點至56.5%。

首7個月，轉按登記累計錄得5,834宗，較去年同期7,364宗仍減少20.8%，中銀香港首7個月轉按登記量1,778宗，按年增加41.9%，市佔率30.5%，超越滙豐銀行升1級排第1；滙豐銀行轉按巿佔率17.3%，跌1級排第2，登記量1,101宗，按年減少38.2%。工銀亞洲緊隨其後，升1級排第3，轉按市佔率15.9%，登記量按年增7.9%。