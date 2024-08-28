中石油︰明年新能源產量佔比達7%　未來持續加大投入

中石油上半年煉油業務實現經營利潤按年回落。副總裁李汝新認為，受近年油價高企影響，全球煉油業務毛利率均見下降。雖然上半年業務盈利水平按年有所降低，但相信通過內部結構優化及技術進步可消化市場因素；同時，在中國經濟持續復甦的前題下，對煉油業務運營和盈利保持樂觀，有信心下半年能實現良好盈利水平。

中石油日前宣布，稱近60億元人民幣收購中油電能100%股權。總裁黃永章稱，該企主要從事發電、供電、售電、供熱及電力工程設計施工等業務，相關牌照非常稀缺。收購有利集團打造統一的售電平台，有利公司綠色轉型，及提升新能源業務的盈利能力和核心競爭力。