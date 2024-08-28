天水圍栢慧豪廷兩房462萬易手　呎價僅9167元

二手業主唔等減息，先行劈價出貨。天水圍栢慧豪廷兩房單位，累減118萬元，以462萬元易手，呎價僅約9,167元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原冼子明指，柴灣居山翠苑A座低層1室，實用面積約374方呎，兩房間隔，自由市場以316.8萬元沽出，呎價約8,470.6元，新買家為用家。

●中原趙鴻運稱，鰂魚涌太古城華山閣中高層G室，實用面積約685方呎，三房間隔，上月底叫價950萬元放售，減價至898萬元成交，呎價約13,109元。

●美聯盧浩稱，北角富澤軒低層A室，實用面積約332方呎，兩房間隔，近期叫價約450萬元，議價後終以約408萬元成交，呎價約12,289元，原業主於2001年12月以約145萬元持有上述物業，轉手帳面獲利約263萬元。

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九龍區

●利嘉閣林麗芳稱，啟德HENLEY PARK一個低座地下連花園單位，實用面積約282方呎，另連約106方呎花園，一房間隔，叫價720萬元，議價至700萬元售出，呎價約24,823元，原業主於去年7月以約656萬元買入，帳面獲利約44萬元。

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新界區

●中原伍耀祖指，天水圍栢慧豪園及豪廷8月約錄4宗買賣，栢慧豪廷8座高層E室，實用面積約504方呎，兩房間隔，叫價580萬元，累減118萬元或約20%，以462萬元易手，呎價約9,167元。

●祥益謝利官稱，天水圍居屋天盛苑Q座低層7室，實用面積約506方呎，兩房設計，獲區內白居二客承接，減價達約26.2萬元，未補價第二市場以323.8萬元成交，呎價約6,399元，低於市場價。

●美聯陳偉健表示，葵涌夾屋浩景臺3座低層E室，實用面積約487方呎，兩房間隔，今年6月放盤叫價約490萬元，近日獲上車客洽購，最終自由市場以418萬元成交，呎價約8,583元，原業主為地產代理，2007年購入價170萬元。

●祥益黃文樂表示，屯門居屋景峰花園3座中層C室，實用面積約409方呎，兩房間隔，區內客集中尋找約250萬元兩房放盤，上址8月上旬於以300萬元放盤，減價50萬元，獲上述買家於未補價第二市場以250萬元購入自住，呎價約6,112元。

●中原蔡天賜表示，粉嶺及上水8月暫錄約40宗二手買賣，按月跌約15%，粉嶺居屋榮福中心6座中層E室，實用面積約431方呎，兩房間隔，未補價第二市場叫價約250萬元，議價後以230萬元易手，呎價約5,336元，新買家為上車客。

●美聯楊浩然指，大埔居屋逸雅苑B座中層5室，實用面積約385方呎，兩房間隔，放盤不久，即獲區內家庭客洽購，議價後於已補價自由市場以400萬元易手，呎價約10,390元。

●世紀21奇豐表示，沙田居屋愉翠苑B座高層5室，實用面積約650方呎，套三房間隔，望市景，未補價第二市場叫價650萬元，放盤兩個月，減價45萬元，以605萬元成交，呎價約9,308元。

●世紀21奇豐楊麗娟指，沙田第一城18座頂層單位，實用面積約484方呎，三房間隔，望園景，放盤1個月，原先叫價700萬元，累減50萬元，減幅約7.1%，以650萬元成交，呎價約13,430元，原業主於2017年6月以780萬元購入，約7年帳面虧蝕130萬元。

●美聯陳少鴻稱，馬鞍山海典灣3座高層B室，實用面積約783方呎，三房間隔，租客以妁993萬元購入，呎價約12,682元，較高峰期間跌價近500萬元。

●世紀21奇豐鄭達昌表示，馬鞍山公屋恆安邨恆日樓高層10室銀主盤，實用面積約443方呎，兩房間隔，望市景，銀行於未補價第二市場叫價210萬元，放盤兩星期，獲綠表客洽購，以208萬元承接，呎價約4,695元。

●中原胡耀祖指，馬鞍山8月暫錄近50宗二手買賣，其中觀瀾雅軒1座高層A室，實用面積約1,012方呎，套三房及工人房間隔，原先叫價1,350萬元，其後反價30萬元，以1380萬元易手，呎價約13,636元。

●美聯梁傑稱，將軍澳日出康城領都8座右翼中層B室，實用面積約654方呎，套三房間隔，新買家為區內租客，加上憧憬9月減息，遂棄租轉買，單位叫價680萬元，微減4萬元成交，以676萬元易手，呎價約10,336元。

●利嘉閣鄧達榮指，將軍澳日出康城GRAND MONTARA的1B座低層B室，實用面積約366方呎，一房連開放式廚房間隔，望園景，以523萬元成交，呎價約14,290元，原業主在2019年以約572.9萬元一手買入單位，帳面蝕49.9萬元。

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