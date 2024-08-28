美股好淡爭持　SMCI股價挫17%

美股3大指數周三早段牛皮，道指升3點，報41,253點；標指跌5點，報5,620點；納指跌64點，報17,690點。港股夜期報17,727點，升18點，高水35點。

儘管市場擔心美國正面臨「消費降級」，但最新公布業績的高檔時裝零售商Nordstrom，卻交出一份好過預期的業績。該公司於截至8月3日止一季收入按年增長3.35%；經調整每股盈利0.96美元，按年增長14.28%。儘管增長不算特別標青，但其股價依然在周三早段飆升4.92%，反映出此前市場似乎過度擔憂。

其他企業消息方面，正當市場等待英偉達(Nvidia)業績之際，個別人工智能(AI)概念股及半導體股迎來壞消息。AI伺服器供應商美超微電腦(SMCI)遭到沽空機構的狙擊，被指涉及「帳目操縱」，該公司股價周三曾跌17.33%。該公司亦宣布了延遲發布業績。

另外，英特爾(Intel)董事、在行業打滾多年的陳立武上周突然辭職。有外媒引述消息稱，他的職任是不滿公司內部編製臃腫、官僚文化等，可能意味着英特爾的業務改革計劃仍然充滿阻力。該公司股價早段一度跌0.6%。