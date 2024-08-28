螞蟻集團參與金管局Ensemble項目沙盒測試代幣化資產

香港金融管理局啟動Ensemble項目沙盒，涉及代幣化技術應用的4個主題用例，螞蟻集團旗下2間獨立營運子公司有份參與。其中，螞蟻數科協助構建沙盒的「代幣化資產平台」，並參與「綠色和可持續金融」及「貿易和供應鏈金融」兩項主題，而螞蟻國際則參與「流動性管理」主題。

螞蟻數科是Ensemble項目來自私營部門的首批參與者之一，包括協助在沙盒內構建代幣化資產平台。該平台提供資產代幣化服務，支援傳統資產和代幣化貨幣之間的貨銀對付交易，並同時支援同一銀行內賬戶間交易及跨行交易。

螞蟻國際與其Whale平台參與沙盒，並與合作夥伴開發創新應用。Whale平台提供下一代企業資金管理解決方案，利用區塊鏈技術、先進加密技術和人工智慧等創新，助企業提高自身資金流的效率和透明度。在沙盒中，螞蟻國際與渣打銀行和滙豐銀行合作，開發國際流動性管理解決方案，支援全天候即時的跨境支付。

螞蟻國際平台科技負責人黎粵表示，香港是螞蟻國際為全球商戶提供服務的關鍵地區之一，很榮幸與香港金融管理局就Ensemble項目展開合作，以助香港金融科技的發展。在香港金融管理局願景的支援下，希望利用其在行業的經驗和創新方案，進一步拓展代幣化等創新技術的應用。