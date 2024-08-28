發展商推盤積極　何文田、黃竹坑站鐵路盤有新部署

減息預期升溫，發展商紛紛重啟推盤步伐，部署下月搶閘展開銷售。啟德大型新盤首度披露戶型大致分布，最大的三層複式戶面積約4,000方呎。鐵路盤方面，何文田站及黃竹坑站項目均有新部署。

●啟德天璽‧天項目第1期設兩伙三層複式戶

●何文田站朗賢峯第IIA期周內推出首張價單

●藍田KOKO ROSSO或日內推新價單

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，旗下鄰近藍田港鐵站的KOKO ROSSO及KOKO MARE已屆現樓，目前已沽出555伙，其中539伙經已完成交易，佔比例超過97%。餘下10餘伙仍有待按揭安排，相信最終可完成交易，至於項目餘下待售的200多個單位，或於日內公布價單及銷售安排。

●黃竹坑站Blue Coast累售9月起削3%折扣

●沙田瓏珀山連沽兩伙 共涉逾3,771萬

●堅尼地城吉喆增3萬至4萬元折扣

上海商業銀行旗下的堅尼地城吉喆，周三(28日)修訂價單4號，為指定單位增設「傢俬現金津貼折扣」，買方可享3萬或4萬元的售價折扣優惠。指定單位包括7樓至12樓的B室，19樓至23樓的D室。買家可選擇上述折扣，又或由指定家具公司提供的「傢俬禮券優惠」，買家分別獲價值約5.88萬元或4.5萬元的家具禮券。

●北角海璇II三房呎售33,500元

●佐敦高臨獲內地客斥1,176萬連購兩伙

●鰂魚涌FINNIE單日錄4宗成交

●屯門NOVO LAND第3B期累沽逾300伙

●西營盤尚逸開放式戶售約21,343元

大鴻輝集團旗下西營盤尚逸，今(28日)沽出15樓C室，實用面積215方呎，屬開放式間隔，成交價458.88萬元，呎價約21,343元。