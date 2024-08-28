發展商推盤積極 何文田、黃竹坑站鐵路盤有新部署
2024年08月28日 22:04
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減息預期升溫，發展商紛紛重啟推盤步伐，部署下月搶閘展開銷售。啟德大型新盤首度披露戶型大致分布，最大的三層複式戶面積約4,000方呎。鐵路盤方面，何文田站及黃竹坑站項目均有新部署。
●啟德天璽‧天項目第1期設兩伙三層複式戶
新鴻基地產(00016)旗下啟德天璽‧天，周三(28日)首度披露戶型大致分布。項目第1期戶型最大為兩伙三層複式單位，實用面積約4,000方呎。新地代理總經理胡致遠表示，項目第1期提供906伙。住宅布局規劃上，以空中花園為分界，設4大區域，包括Elite Zone，Peak Tower，Pinnacle Tower及 Apex Tower。
●何文田站朗賢峯第IIA期周內推出首張價單
由鷹君(00041)發展的何文田站朗賢峯，部署作新一輪銷售。鷹君地產代理銷售及市務總經理梁淑儀表示，有機會本周內推出第IIA期的首張價單，涉及不少於84伙，戶型涵蓋兩房及三房間隔，定價將參考項目早前成交價。該期數早前以招標形式售出部份單位。發展商同日開放兩個示範單位供傳媒參觀。
●藍田KOKO ROSSO或日內推新價單
會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，旗下鄰近藍田港鐵站的KOKO ROSSO及KOKO MARE已屆現樓，目前已沽出555伙，其中539伙經已完成交易，佔比例超過97%。餘下10餘伙仍有待按揭安排，相信最終可完成交易，至於項目餘下待售的200多個單位，或於日內公布價單及銷售安排。
●黃竹坑站Blue Coast累售9月起削3%折扣
長實集團(01113)旗下香港仔黃竹坑站港島南岸第3B期Blue Coast，周三(28日)公布9月1日起削減3%折扣優惠。長江實業營業部助理首席經理楊桂玲表示，項目開售至今累售571伙，總成交金額逾108億元。市場憧憬美國於9月減息，在買家看好後市之下，Blue Coast持續錄得成交。加上項目只僅餘小量三房及四房供應，故決定削減優惠。
●沙田瓏珀山連沽兩伙 共涉逾3,771萬
新鴻基地產(00016)旗下已屆現樓的沙田瓏珀山，今(28日)通過招標連沽兩伙，共涉3,771.8萬元。其中，King Tower 2的18樓A室，實用面積1,061方呎，屬三房連書房間隔，成交價1,933.8萬元，呎價約18,226元。該盤在3個月內累沽72伙。
●堅尼地城吉喆增3萬至4萬元折扣
上海商業銀行旗下的堅尼地城吉喆，周三(28日)修訂價單4號，為指定單位增設「傢俬現金津貼折扣」，買方可享3萬或4萬元的售價折扣優惠。指定單位包括7樓至12樓的B室，19樓至23樓的D室。買家可選擇上述折扣，又或由指定家具公司提供的「傢俬禮券優惠」，買家分別獲價值約5.88萬元或4.5萬元的家具禮券。
●北角海璇II三房呎售33,500元
新鴻基地產(00016)旗下已屆現樓的北角海璇II，今(28日)再添1宗成交，通過招標以3,869.25萬元連車位售出第3座8樓B室，實用面積1,155方呎，屬三房間隔，呎價為33,500元。
●佐敦高臨獲內地客斥1,176萬連購兩伙
資本策略地產(00497)旗下鄰近港鐵佐敦站的高臨，周三(28日)獲內地專才買家斥逾1,176萬元連購兩伙一房單位。該盤於8月累計售出11伙， 套現近8,500萬元。最新售出的單位包括A1座29樓F室，A1座30樓F室，實用面積均為272方呎，同屬一房戶型，成交價分別為582.7萬及593.9萬元，呎價約21,423及21,835元。
●鰂魚涌FINNIE單日錄4宗成交
宏安地產(01243)旗下鰂魚涌FINNIE，周三(28日)新一輪銷售沽出4伙，成交金額共涉2,309萬元。該公司執行董事程德韻表示，最新售出的單位均屬一房戶型，包括23樓及25樓A室，23樓及26樓D室，成交價介乎536.9萬至628.7萬元，成交呎價約21,914至23,285元。項目於上周五開售至今，6日內共錄得54宗成交，為全盤單位總數約六成，套現近3.3億元。
●屯門NOVO LAND第3B期累沽逾300伙
新鴻基地產(00016)旗下屯門兆康NOVO LAND第3B期，交投持續，本月至今累沽約47伙，成交價介乎312.09萬至839.65萬元，吸金逾2.2億元。新近售出的單位包括Fiskars第2A的11樓D室，實用面積292方呎，一房間隔，成交價367.19萬元，呎價為12,575元。該期數項目自6月底開售至今，累計已沽出逾300個單位。
●西營盤尚逸開放式戶售約21,343元
大鴻輝集團旗下西營盤尚逸，今(28日)沽出15樓C室，實用面積215方呎，屬開放式間隔，成交價458.88萬元，呎價約21,343元。